Belkin führt das zweite MagSafe-Tischladegerät ein, echte kabellose Knospen mit Apple Find My

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Zubehör-Gigant Belkin hat auf der CES 2021 zwei neue Schlüsselprodukte angekündigt. Erstens stellt das Unternehmen neue Soundform Freedom True Wireless-Ohrhörer vor, die um die 100-Dollar-Marke einchecken sollen.

Nachdem das Unternehmen bereits auf der CES im vergangenen Jahr 3,5-mm-Kabel- und Lightning-Audioprodukte getestet und die Belkin Soundform Elite angekündigt hatte, scheint es, als würde es sich ordnungsgemäß mit drahtlosem Audio befassen, und es hat sich für den Bluetooth-Chip QCC3046 von Qualcomm entschieden, um diese mit Strom zu versorgen "Kraftvoller Bass und außergewöhnliche Klarheit".

Sie sind IPX5-zertifiziert für Schweiß- und Spritzfestigkeit, haben eine 15-minütige Schnellladung und das Gehäuse kann über USB-C oder Qi Wireless aufgeladen werden. Oh, und sie sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

Am interessantesten ist, dass sie mit Apple Find My kompatibel sind. Wenn Sie also ein iOS-Gerät haben, können Sie deren letzten Standort sehen (genau wie bei einigen AirPods).

Belkin hat außerdem das zweite Produkt einer Reihe von Apple MagSafe-kompatiblen Produkten angekündigt. Das $ 90 / £ 90 Boost Charge Pro 2-in-1 hat einen Ständer für Ihr MagSafe iPhone 12 mit bis zu 15 W kabellosem Laden, aber es hat auch ein kleines Fach für Ihre AirPods in der Basis. Belkins erstes MagSafe-Ladegerät hatte auch ein Apple Watch-Ladegerät. Dies ist also eine Lösung, wenn Sie dieses Bit nicht benötigen.

Schreiben von Dan Grabham.