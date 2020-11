Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Drahtlose Ladegeräte sind seit langem eine sehr bequeme Möglichkeit, Ihre Geräte und Smartphones mit Strom zu versorgen, wenn Sie sowohl kompatible Geräte als auch das Geld haben, um sie abzuholen.

Jetzt ist Apple natürlich nicht mehr so daran interessiert, Ladegeräte in seine Telefone aufzunehmen, daher ist dies wahrscheinlich eine größere Gruppe von Menschen. Unabhängig davon, ob Sie Ihr iPhone 12 oder eine andere kompatible Technologie aufladen möchten, Belkin bietet einige der besten Ladestationen, und einige der besten sind derzeit für Black Friday rabattiert.

Als erstes erhalten Sie das super nützliche Belkin Dual Wireless Charger für 29,99 US-Dollar , 40% Rabatt auf den regulären Preis von 50 US-Dollar. Es verfügt über zwei separate 10-W-Ladekissen, mit denen Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen können - unserer Meinung nach perfekt für einen Nachttisch.

Wenn Sie jedoch nur nach einem einzigen Pad suchen, können Sie sich für das Belkin Wireless Charger 15W entscheiden, ein wirklich sauberes und zuverlässiges Pad. Es ist für 24,99 US-Dollar von 40 US-Dollar erhältlich und vielleicht auch eine bessere Wahl, wenn Sie schneller aufladen möchten.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund ein Pad mit geringerer Leistung bevorzugen, gibt es das Standard-Belkin-Wireless-Ladegerät für 23,99 US-Dollar von 40 US-Dollar - obwohl es das billigste ist, würden wir den zusätzlichen Dollar für die 15-W-Version persönlich bezahlen .

Unabhängig davon, für was Sie sich entscheiden, können Sie sich auf die Verarbeitungsqualität verlassen - Belkin stellt wirklich großartige Ladegeräte her, sodass Sie sich keine Gedanken über Leistungsstandards oder ähnliches machen müssen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.