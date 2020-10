Das neue BBC micro: bit unterstützt KI und maschinelles Lernen und fügt Lautsprecher und Mikrofon hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das BBC micro: bit ist eine clevere kleine Technologie, mit der Menschen lernen können, im kleinen Maßstab zu programmieren. Das Original wurde 2016 auf den Markt gebracht - mit 5 Millionen in 60 Ländern - und es gibt eine neue Version 2, die ab Mitte November erhältlich sein wird.

Während das Gesamtdesign der micro: bit-Karte ähnlich bleibt, gibt es Ergänzungen, die ihr sofort neue Fähigkeiten verleihen. Es gibt jetzt einen eingebauten Lautsprecher und ein Mikrofon, die das Spektrum möglicher Anwendungen erweitern - einschließlich einer LED-Anzeige, die anzeigt, wann das Mikrofon aktiv ist. Das bedeutet, dass Lehrer Themen wie Datenschutz behandeln können.

Es gibt auch Leistungssteigerungen, die den Flash-Speicher verdoppeln, während sich der Arbeitsspeicher auf der Platine verachtfacht, der mit 64 MHz anstatt mit 16 MHz der vorherigen Version betrieben wird. Dies gibt ihm die Möglichkeit, KI- und maschinelle Lernanwendungen auszuführen, sodass diese Fähigkeiten im Klassenzimmer vermittelt werden können.

Das Logo der neuen Version ist auch ein kapazitiver Berührungssensor.

Das Ziel des micro: bit ist es, digitale Fähigkeiten zugänglich zu machen. Die Make it Digital-Kampagne der BBC bietet ein Micro: bit für alle Schüler der 7. Klasse in Großbritannien, als es ursprünglich im Jahr 2016 eingeführt wurde. Es wird in den meisten weiterführenden Schulen verwendet, um digital zu unterrichten Fähigkeiten, während auch in Grundschulen beliebt.

Es ist auch weltweit bekannt und wird im Bildungsbereich häufig eingesetzt, um diese Fähigkeiten zu entwickeln und die Schüler für die Zukunft auszurüsten.

Die neue Version ist wieder kompatibel und unterstützt daher alles, was mit der vorherigen Version gemacht wurde.

"Von Anfang an war es das Ziel der BBC, zu informieren, zu erziehen und zu unterhalten - Eigenschaften, die sich alle im micro: bit-Projekt widerspiegeln. Seit dem Start durch unsere Make it Digital-Kampagne hat sie dazu beigetragen, digitale Fähigkeiten und das Lernen zu transformieren. Ich habe Ohne Zweifel wird das aktualisierte und aktualisierte micro: bit sowohl in Großbritannien als auch auf der ganzen Welt weitere Innovationen und Kreativität fördern ", sagte Tim Davie, Generaldirektor der BBC.

Schreiben von Chris Hall.