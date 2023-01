Die Asus ROG Harpe Aim Lab Edition Maus verspricht, "Ihr Profi-Potenzial zu entfesseln".

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Asus Republic of Gamers hat sich mit Aim Lab zusammengetan, um eine spezielle Gaming-Maus zu entwickeln, die für eSports-Profis und aufstrebende Profi-Gamer gedacht ist.

Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ist eine ultraleichte kabellose Gaming-Maus mit einem Gewicht von nur 54 Gramm, die mit Hilfe von eSports-Profis entwickelt wurde.

Sie hat einen beidhändigen Formfaktor, der für viele Gamer geeignet sein dürfte, aber sie wurde auch sorgfältig entwickelt, um alle "gewinnenden" Funktionen auszubalancieren. Dazu gehören eine Verbindung mit geringer Latenz, ein reaktionsschnelles Design, ein stabiler Formfaktor und maßgeschneiderte Mauseinstellungen.

An dieser Stelle wird es interessant, denn die ROG Harpe Ace verfügt über eine spezielle Software in Form des Aim Lab-Einstellungsoptimierers. Diese Software misst Ihre Leistung, um die bestmöglichen Einstellungen für den einzelnen Gamer zu finden. Aim Lab hilft FPS-Spielern schon seit einiger Zeit, ihre Fähigkeiten zu verbessern, und diese Maus geht jetzt noch einen Schritt weiter.

Abgesehen vom Optimierer gehören zu den technischen Daten der Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition:

54-Gramm-Leichtbauweise

36.000 DPI ROG AimPoint optischer Sensor

ROG SpeedNova Drahtlos-Technologie

ROG-Mikroschalter

50g maximale Beschleunigung, 650 IPS maximale Geschwindigkeit

Bluetooth-Konnektivität und mehr

Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ist in vielerlei Hinsicht optimiert, unter anderem verspricht sie eine Akkulaufzeit von 90 Stunden. Der größte Vorteil dürfte jedoch der Aim Lab Optimiser sein, mit dem du die Möglichkeit hast, Einstellungen zu importieren und auf die Maus anzuwenden, die auf deinem Spielstil basieren.

Schreiben von Adrian Willings.