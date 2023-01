Ihr nächster Apple Pencil könnte Farben und Texturen erkennen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Patent zufolge könnte ein zukünftiger Apple Pencil in der Lage sein, die Farbe und Beschaffenheit der Oberflächen zu erkennen, mit denen er in Berührung kommt.

Während der Apple Pencil bereits die erste Wahl für iPad-Besitzer ist, die auf ihren Tablets zeichnen und schreiben wollen, deutet ein neues Apple-Patent, das vom US-Patent- und Markenamt veröffentlicht wurde, auf eine Zukunft hin, in der er noch viel mehr kann.

Das Patent legt nahe, dass ein am Ende des Apple Pencil angebrachter Sensor in der Lage wäre, nicht nur die Farbe jeder Oberfläche zu erkennen, die er berührt, sondern auch deren Beschaffenheit. Die Theorie besagt, dass eine iPad-App dann in der Lage wäre, diese Eigenschaften nachzubilden, um Künstlern zu helfen, reale Gegenstände in digitale Kreationen zu verwandeln.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple ein Patent im Zusammenhang mit der Erkennung von Farben beansprucht, aber die letzte Veröffentlichung des Apple Pencil fand 2018 statt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine Aktualisierung bevorsteht. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Apple alle möglichen Dinge patentiert, sowohl Software als auch Hardware, um sicherzustellen, dass sie von keinem anderen Unternehmen verwendet werden können.

Nicht jedes Patent, das Apple anmeldet oder erteilt bekommt, wird später zu einem Produkt oder einer Funktion. Es besteht jedoch kaum ein Zweifel daran, dass ein Apple Pencil, der in der Lage ist, seine Umgebung zu erkennen, für Digitalkünstler nützlich sein könnte, so dass dies ein Patent sein könnte, das mehr Bestand hat als andere.

Schreiben von Oliver Haslam.