(Pocket-lint) - Apple hat erfolgreich ein Update (2.0.24) herausgebracht, das das Aufspüren unbekannter AirTags erleichtert.

Das erste Firmware-Update wurde im November veröffentlicht und fügte die Präzisionssuche hinzu, die es iPhone-Nutzern ermöglicht, einen unbekannten AirTag aufzuspüren, der sich mit ihnen bewegt - zum Beispiel ohne ihr Wissen in eine Tasche gesteckt wurde. Damit wird eine der Befürchtungen ausgeräumt, dass Apples Ortungsgerät als Stalking-Tool eingesetzt werden könnte.

Wenn Ihr iPhone eingeschaltet ist, erscheint eine Benachrichtigung, wenn ein AirTag, der einem anderen Benutzer zugewiesen ist, mit Ihnen reist. Außerdem wird ein Ton vom AirTag selbst abgespielt.

Es hat eine Weile gedauert, bis diese Aktualisierung alle AirTags erreicht hat (die Aktualisierung erfolgt automatisch und kann nicht manuell durchgeführt werden). Ein zweites Update (2.0.36) ist bereits auf dem Weg, aber das ist nur ein Patch für ein kleines Problem mit dem Beschleunigungsmesser.

Für die neue "Anti-Stalking"-Funktion muss iOS 16.2 auf dem iPhone des Opfers installiert sein. Außerdem funktioniert sie nur mit unterstützten iPhones, die über Ultra Wideband-Funktionen verfügen, also ab iPhone 11 und höher.

Um herauszufinden, welche Firmware Ihr eigener AirTag derzeit verwendet, müssen Sie die App "Find My" aufrufen, auf den AirTag in Ihren Gegenständen tippen und dann auf den Namen Ihres AirTags in der Pop-up-Anzeige tippen, dann werden die Seriennummer und die aktuelle Firmware unter dem Namen angezeigt.

Schreiben von Rik Henderson.