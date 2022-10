AirTags nehmen Fahrt auf - FAA sagt, sie eignen sich zum Auffinden von Gepäckstücken

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach einer Woche der AirTag-Verwirrung sagt die FAA, dass man sie problemlos in Flugzeuge mitnehmen kann, da sie keine Gefahr für den Flug darstellen. Dies folgt einer ähnlichen Schlussfolgerung der Behörden in Deutschland.

Die Verwirrung begann, als die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa erklärte, dass man Apple AirTags nicht mit an Bord nehmen könne, ohne sie auszuschalten, um dann später zu sagen, dass das Gerede über ein Verbot verfrüht sei. Später wurde uns bestätigt, dass sowohl die Lufthansa als auch die deutschen Behörden zu dem Schluss gekommen waren, dass die AirTags trotz des geringen Lithiumgehalts in den Batterien - dem Material, das in erster Linie Anlass zur Sorge gab - in Ordnung waren.

Nun hat sich die Federal Aviation Administration (FAA) zu Wort gemeldet und erklärt, dass "Gepäckortungsgeräte, die mit Lithium-Metall-Zellen betrieben werden und 0,3 Gramm oder weniger Lithium enthalten, in aufgegebenem Gepäck verwendet werden können". Zum Vergleich: Jeder AirTag enthält nur 0,1 Gramm Lithium und liegt damit weit unter dem von der FAA festgelegten Grenzwert.

Das bedeutet, dass wir jetzt eine offizielle Aussage darüber haben, ob Sie einen AirTag zur Verfolgung von Gepäckstücken sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland verwenden können, womit sich die ganze Angelegenheit hoffentlich endgültig erledigt hat.

Der Grund für diese Entscheidung ist die Art und Weise, wie AirTags bisher in Flugzeugen eingesetzt wurden. Ein AirTag ist ein Ortungsgerät für Gegenstände, das an Schlüsseln, Geldbörsen und manchmal sogar an Haustieren befestigt werden kann. Das macht sie besonders nützlich, wenn es darum geht, verloren gegangenes Gepäck wiederzufinden, etwas, bei dem die Fluggesellschaften oft ebenso schlecht sind. Es gibt sogar Gepäcklinien mit speziellen Fächern für AirTags, so dass diese jüngste Nachricht zweifellos eine Erleichterung für die Unternehmen sein wird, die diese herstellen.

Schreiben von Oliver Haslam.