Lufthansa verbietet die Verwendung von AirTags zur Nachverfolgung von verlorenem Gepäck

(Pocket-lint) - Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa sagt, dass Sie Ihre AirTags nicht mehr verwenden können, um Ihr verlorenes Gepäck aufzuspüren, und begründet dies mit der Sicherheit. Aber vielleicht hat sie die Funktionsweise der AirTags falsch interpretiert.

In einer Reihe von Tweets hat die Lufthansa in den letzten Tagen ausdrücklich gesagt, dass sie "aktivierte AirTags aus dem Gepäck verbannt", weil sie "als gefährlich eingestuft werden". Der Kundendienstmitarbeiter der Fluggesellschaft sagte weiter, dass sie ausgeschaltet werden müssten, was sie unbrauchbar machen würde. Die AirTag-Geräte von Apple werden von vielen Fluggästen verwendet, um ihr Gepäck zu überwachen, aber Lufthansa scheint dieser Praxis ein Ende zu setzen.

In weiteren Tweets wurde angedeutet, dass der Schritt mit den Richtlinien der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) zusammenhängt - Regeln, die die Verwendung von Geräten mit Batterien in Flugzeugen einschränken.

Nach den ICAO-Richtlinien unterliegen die Gepäck-Tracker den Gefahrgutvorschriften. Außerdem müssen die Tracker aufgrund ihrer Sendefunktion während des Fluges deaktiviert werden, wenn sie sich im aufgegebenen Gepäck befinden und können daher nicht verwendet werden. /Ana- Lufthansa (@lufthansa) October 9, 2022

Allerdings könnte es ein Problem mit der Auslegung der Regeln durch die Lufthansa geben. Wie AppleInsider berichtet, verwendet der AirTag eine einfache CR2032-Batterie und nicht die hochkapazitiven Lithium-Ionen-Batterien, für die die ICAO-Regeln konzipiert wurden. In dem Bericht heißt es weiter, dass die AirTags zwar tatsächlich Sender mit geringer Leistung enthalten, diese aber nicht stark genug sind, um einem Flugzeug Probleme zu bereiten.

AppleInsider berichtet, mit Luftfahrtexperten über das Verbot gesprochen zu haben. Einer von ihnen geht sogar so weit zu sagen, dass dieser Schritt nur ein Weg ist, die Lufthansa vor der Blamage durch verlorenes Gepäck zu bewahren".

Pocket-Lint hat die Lufthansa um eine Stellungnahme gebeten und wird diesen Bericht aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.