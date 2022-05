Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat die Produktion des iPod eingestellt.

Ja, es gibt ihn noch. Aber das neueste Modell, der iPod Touch der siebten Generation (2019), wird nur noch neu im Handel erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Also los.

Zu Ehren des legendären Musikplayers wollen wir einen Blick auf die Anfänge des iPod im Jahr 2001 und seine Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten werfen.

- Erscheinungsdatum für den iPod (erste Generation): 23. Oktober 2021

Steve Jobs kündigte den iPod auf einer Apple-Presseveranstaltung im Jahr 2001 an. "Sie können Ihre gesamte Musiksammlung in Ihre Tasche stecken", sagte er. Der Original-iPod mit einer 5-GB-Festplatte und einem Scrollrad kam in den USA für 399 Dollar in die Regale und wurde sofort ein Erfolg.

- Erscheinungsdatum für den iPod (zweite Generation): 17. Juli 2002

Im folgenden Jahr kündigte Apple die zweite Generation mit 10 GB und 20 GB Speicherkapazität an. Sie verfügte über ein aktualisiertes Touch Wheel und Software.

- Erscheinungsdatum des iPod (dritte Generation): 28. April 2003

Dieses Modell des iPods verfügte über eine berührungsempfindliche Oberfläche und arbeitete mit dem iTunes Music Store zusammen. Windows-Benutzer konnten eine Verbindung zu ihren iPods herstellen.

- Erscheinungsdatum des iPod Mini (erste Generation): 20. Februar 2004

- Erscheinungsdatum des iPod Mini (zweite Generation): 23. Februar 2005

Der Mini ist eine Ikone. Die erste Generation hatte eine Speicherkapazität von 4 GB, während die zweite Generation bis zu 6 GB fassen konnte.

- Erscheinungsdatum für den iPod (vierte Generation): 19. Juli 2004

Größer und besser. Die vierte Version hatte ein Click Wheel und 40 GB.

- Erscheinungsdatum des iPod Shuffle (erste Generation): 11. Januar 2005

Der erste iPod ohne Bildschirm war der preiswerteste iPod von Apple, mit einem Preis ab 99 $ für 512 MB Musikvolumen.

- Erscheinungsdatum für den iPod Nano (erste Generation): 7 . September 2005

Der iPod Mini verfügte über einen Farbbildschirm für Albumcover und konnte bis zu 4 GB Musik speichern. Er galt als eine große Modernisierung gegenüber dem Shuffle, der Anfang des Jahres auf den Markt kam.

- Erscheinungsdatum für den iPod (fünfte Generation): 12. Oktober 2005



Der ursprüngliche iPod wurde erweitert, um Musikvideos, Fernsehsendungen und sogar Filme abspielen zu können. Außerdem kann er jetzt bis zu 80 GB fassen.

- Erscheinungsdatum für den iPod (sechste Generation): Februar 2007



Das als "Classic" bezeichnete Modell der sechsten Generation kann bis zu 120 GB speichern.

- Erscheinungsdatum für den iPod Nano (zweite Generation) - 12. September 2006

Die Markteinführung des neuen Nano bietet neue Farben und bis zu 8 GB.

- Erscheinungsdatum für den iPod Nano (dritte Generation): 13. September 2007

Mit der dritten Generation des Nano wurden ein 2-Zoll-Bildschirm, Videowiedergabe und Unterstützung für neue iPod Spiele eingeführt.

- Erscheinungsdatum für den iPod Touch (erste Generation): 14. September 2007

Der Touch kam im selben Jahr wie das iPhone auf den Markt. Man konnte im Internet surfen, wenn eine Wi-Fi-Verbindung bestand, und das war's. Für 8 GB musste man 299 $ bezahlen.

- Erscheinungsdatum des iPod Touch (zweite Generation): 9 . September 2008

Die nächste Generation des Touch hatte ein konturiertes Design, bot den App Store und verfügte über eine Lautstärketaste.

- Erscheinungsdatum des iPod Shuffle (dritte Generation): 11. März 2009

Apple war schon immer bestrebt, das Nonplusultra in Sachen Adjektive zu sein, sei es das kleinste, das eleganteste, das größte und - wer könnte es beim neuesten Touch vergessen - das lustigste. Mit jedem Vorgängermodell des iPod shuffle stellte das Unternehmen den kleinsten MP3-Player her, nur um sich diesen Titel später von iRiver streitig machen zu lassen. Mit der dritten Generation des Produkts wurde die Krone des kleinen MP3-Players zurückerobert.

- Erscheinungsdatum für den iPod Touch (dritte Generation): 9 . September 2009

- Erscheinungsdatum für den iPod (vierte Generation): 12. September 2010

Das erste, was einem auffällt, wenn man die Verpackungen, das Klebeband und die Schachtel durchbricht und das Gerät endlich in die Hand nimmt, ist, dass es keine Kamera hat. Es gibt sogar eine leere Stelle auf der ansonsten perfekt verspiegelten Rückseite, wo sich normalerweise die Kamera des iPhones befinden würde, und das ist so ziemlich der Standard. Man muss einfach darauf vertrauen, dass der ganze technologische Fortschritt im Inneren steckt.

- Erscheinungsdatum für den iPod Nano (sechste Generation): 1. September 2010

Der sechste (und am wenigsten beliebte) Nano ist viel kleiner als die anderen. Der Wechsel von dem, was man bei den vorherigen Ausgaben des Nano als "konventionellen" MP3-Player bezeichnen könnte (selbst die dritte Generation des Nano war keine so drastische Veränderung), zum aktuellen Modell rückt ihn in unseren Augen in eine andere Kategorie von Player.

- Erscheinungsdatum des iPod Nano (siebte Generation): 10. Oktober 2012

Der Nano der siebten Generation ist mit einem Multitouch-Display und 16 GB Speicherkapazität ausgestattet.

- Erscheinungsdatum des iPod touch (fünfte Generation): 11. Oktober 2012

Der Touch der fünften Generation verfügt über ein Retina-Display und einen schnelleren Prozessor, mit dem die Nutzer Fotos und Videos in besserer Qualität aufnehmen können.

- Erscheinungsdatum für den iPod touch (sechste Generation): 11. Oktober 2012



Der iPod Touch der fünften Generation wurde auf der Apple-Veranstaltung im September 2012 zusammen mit dem iPhone 5 vorgestellt. Er wurde einen Monat später veröffentlicht.

- Erscheinungsdatum für den iPod touch (siebte Generation): 28. Mai 2019

Ist es zu glauben, dass dies der letzte iPod ist? Als er auf den Markt kam, war es fast vier Jahre her, dass wir das letzte Mal einen neuen iPod touch hatten, und zwei Jahre, dass wir uns vom iPod Nano und dem kleinen iPod Shuffle verabschiedet haben.

Apple stellte den iPod am 10. Mai 2022 ein. Es handelte sich dabei um eine Reihe von tragbaren Media-Playern, die von Apple entwickelt wurden. Die erste Version erschien im Oktober 2001, fast neun Monate nach der Veröffentlichung der ersten Macintosh-Version von iTunes. Im Jahr 2022 stellte Apple schließlich die gesamte iPod-Produktlinie ein. Mit 21 Jahren ist die Marke iPod die älteste, die von Apple eingestellt wurde.

Leider hat Apple den Apple iPod touch (siebte Generation), der 2019 auf den Markt kam, kürzlich eingestellt. Sie werden ihn nur noch neu kaufen können, solange der Vorrat reicht. Aus diesem Grund werden Sie den Musikplayer in den kommenden Monaten bei verschiedenen Händlern mit Preisaufschlägen sehen. Mit anderen Worten: Nein, es lohnt sich nicht, ihn jetzt zu kaufen. Es sei denn, Sie wollen ein in der Geschichte verankertes technisches Erinnerungsstück. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dieses Modell des iPod Touch in den kommenden Jahren noch einen Wert haben wird, es ist also Ihr Risiko.

Nein. Nach 12 Jahren hat Apple den Shuffle im Juli 2017 eingestellt.

Schreiben von Maggie Tillman.