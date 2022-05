Apple stellt die Produktion des letzten iPod ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat sich dem gefühlt Unvermeidlichen gebeugt und angekündigt, den letzten seiner iPods, den aktuellen iPod Touch, aus dem Programm zu nehmen, der nur noch neu im Handel erhältlich sein wird, solange der Vorrat reicht.

Das bedeutet, dass eine 20-jährige Ära revolutionärer (und schließlich altmodischer) Musikplayer zu Ende geht und das iPhone oder die Apple Watch die einzige Möglichkeit sein wird, ein neues Gerät von Apple zu bekommen, um unterwegs Musik abzuspielen.

Apple hat nicht gesagt, wann die Produktion neuer iPods eingestellt wird. Es würde uns daher überraschen, wenn das Unternehmen zu viele überschüssige Lagerbestände zum Verkauf hätte, so dass es sich eher um einen emotionalen Abschied von einem Produkt handeln könnte, das den Status von Apple in den Augen der Öffentlichkeit wohl verändert hat.

Der Blog-Beitrag, der das Ende des iPod ankündigt, zeigt einige Bilder von iPods im Laufe der Zeit, vom allerersten Modell über die großen Touch-Wheel-Jahre bis hin zu den verschiedenen iPod Touch-Modellen, die in jüngerer Zeit auf den Markt gekommen sind.

Die Ähnlichkeit dieser Touchscreen-iPods mit dem iPhone ließ sie bereits als seltsames Angebot erscheinen, während der unaufhaltsame Aufstieg von Streaming-Plattformen wie Spotify und später Apple Music deutlich machte, dass der Markt für einen Musikplayer mit lokalem Speicher weitaus kleiner ist als er einmal war.

Schreiben von Max Freeman-Mills.