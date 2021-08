Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat mit dem Verkauf einer Touch-ID- Version seines Magic Keyboards begonnen. Es wurde erstmals mit dem M1-betriebenen iMac Anfang dieses Jahres eingeführt. Um jedoch die mit biometrischer Authentifizierung ausgestattete Tastatur in die Hände zu bekommen, mussten Sie einen neuen Computer von Apple kaufen. Das ist nicht mehr der Fall.

Endlich als Einzelkauf erhältlich, beginnt die Tastatur bei 149 US-Dollar für die Standardversion und 179 US-Dollar für ein Modell in voller Größe mit Nummernblock . Beide Modelle sind nur in der Farbe Weiß/Aluminium von Apple erhältlich, was bedeutet, dass die farbenfroheren Versionen weiterhin nur mit einem neuen iMac erhältlich sind.

Auch die neuen Touch-ID-Tastaturen benötigen weiterhin einen M1-Mac. Dazu gehören die neuesten MacBook Air-, MacBook Pro-, Mac Mini- und iMac-Modelle von Apple.

Apple

Apple verkauft das aktualisierte Magic Trackpad auch als Einzelkauf für 129 US-Dollar . Es verfügt über mehr abgerundete Ecken, um den gebogenen Ecken der Tastatur zu entsprechen. Es sieht so aus, als würden sowohl das Trackpad als auch die Tastatur immer noch Lightning-Anschlüsse zum Aufladen verwenden – aber, hey, sie werden mit einem gewebten Lightning-auf-USB-C-Kabel geliefert.

In unserem Testbericht zu den neuen iMacs erfahren Sie , was wir vom Touch ID Magic Keyboard und dem neuen Magic Trackpad halten. Eine Videoversion ist unten verfügbar.