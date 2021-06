Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat sein AirTag- Tracking-Gerät aktualisiert, um unerwünschtes Tracking oder weiteres Stalking zu verhindern.

Das Ortungsgerät machte zuvor Geräusche, wenn es drei Tage lang von seinem registrierten Besitzer getrennt war. Diese Funktion wurde eingeführt, um Benutzer davon abzuhalten, ein Tag in die Tasche oder Tasche einer unbekannten Person zu stecken, um sie durch die Find My App zu verfolgen.

Allerdings hat Apple die Zeit zwischen einem Verbindungsabbruch und einem Alarm deutlich verkürzt. Es wird nun nach acht bis 24 Stunden an einem zufälligen Punkt Geräusche machen.

"Die kürzliche Einführung von AirTag umfasste branchenweit erste proaktive Funktionen, die unerwünschtes Tracking verhindern. Im Anschluss an unser Engagement, den Datenschutz und die Sicherheit von AirTag weiter zu verbessern, werden wir ab heute den Zeitraum aktualisieren, nach dem ein AirTag, der von seinem Besitzer getrennt wird, einen Ton abspielen, wenn er bewegt wird", sagte Apple in einer an Pocket-lint gesendeten Erklärung.

"Dieser Zeitraum ändert sich von drei Tagen zu einer zufälligen Zeit zwischen acht und 24 Stunden."

Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten auch eine Android-App einführen, die ein AirTag- oder Find My-Zubehör in der Nähe anpingt, um sicherzustellen, dass sich keine unerwünschten Geräte in der Nähe befinden.

„Später in diesem Jahr werden wir auch eine Android-Anwendung einführen, die es Benutzern ermöglicht, ein AirTag- oder Find My-Netzwerk-fähiges Zubehör getrennt von seinem Besitzer zu erkennen, das möglicherweise mit einem Benutzer reist“, fügte sie hinzu.

