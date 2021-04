Apple AirTag gegen Tile gegen Galaxy SmartTag: Wie vergleichen sich die Tracker?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach vielen Jahren der Gerüchte hat sich Apple dem Tracking-Kampf angeschlossen und ist in den Markt eingestiegen, der von Tile sehr etabliert wurde.

Samsungs Galaxy SmartTag und SmartTag + wurden Anfang 2021 angekündigt, sind jedoch ein Gerät der zweiten Generation von Samsung, das ursprünglich 2018 den SmartThings Tracker, ein LTE-Gerät, auf den Markt brachte.

Plötzlich ist der Markt für Bluetooth-Tracker überlastet. So vergleichen sich diese drei Plattformen.

Apple Find My

Samsung SmartThings finden

Fliesen App

Beginnen wir mit den offensichtlichen Punkten: Apple AirTag funktioniert mit Find My, das nur auf Apple-Geräten verfügbar ist. Samsung Galaxy SmartTag funktioniert mit SmartThings Find, das nur auf Samsung Galaxy-Geräten verfügbar ist.

Beide Tracker funktionieren in einem ummauerten Garten: Nur Apple-Geräte finden den AirTag, nur Samsung Galaxy-Geräte finden den SmartTag. Beide Netzwerke sind potenziell riesig, da sie Marktführer beim Verkauf von Smartphones sind - aber Samsung hat einen Haken.

Apple verlangt, dass Sie eine Apple ID für Ihr iPhone verwenden (was bedeutet, dass alle iPhones möglicherweise einen AirTag finden), Samsung benötigt jedoch kein Samsung-Konto auf einem Galaxy-Gerät.

Damit Galaxy SmartTag funktioniert, müssen Sie in einem Samsung-Konto angemeldet sein. Daher besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Samsung-Telefone Galaxy SmartTag erkennen, da einige Benutzer das Samsung-Konto nicht verwenden.

Dies bedeutet, dass Apples Netzwerk möglicherweise größer ist, die Milliarde iOS-Geräte, über die Apple gerne spricht.

Tile hingegen hat einen markenunabhängigen Ansatz und kann von iPhone- oder Android-Geräten verwendet werden. Dies öffnet die Türen für alle Geräte, die Kacheln lokalisieren können, aber hier gibt es einen Haken: Nur Kachelbenutzer mit der installierten App erkennen eine Kachel.

Das bedeutet, dass Tile einfach durch die Anzahl der derzeit aktiven Benutzer begrenzt ist und vor einer größeren Herausforderung als Samsung steht. Apple hat jedoch einen klaren Vorteil in Bezug auf die schiere Anzahl potenzieller Erkennungsgeräte.

squirrel_widget_4545601

Bluetooth Low Energy

Standortprotokollierung vom Smartphone

Im Wesentlichen gibt es kaum einen Unterschied in der tatsächlichen Funktionsweise dieser Geräte. Alle verwenden Bluetooth Low Energy (BLE), um eine Verbindung zum Tracker-Gerät aufrechtzuerhalten und den Standort anhand der Standortdaten des Telefons zu protokollieren, damit es weiß, wo sich dieses Gerät befindet.

Während Sie mit dem Gerät in Kontakt stehen, können Sie es dazu bringen, einen Ton abzuspielen, um es zu lokalisieren.

Wenn Sie ein Gerät verlieren, können Sie in der jeweiligen App den letzten Ort sehen, an dem Sie mit diesem Gerät verbunden waren.

Wenn Sie ein Gerät verlieren, ist der Vorgang wieder ähnlich. Sie können das Objekt als verloren markieren. Wenn der Tracker von kompatiblen Telefonen im weiteren Netzwerk erkannt wird - mit BLE im Hintergrund -, erhalten Sie eine anonyme und sichere Benachrichtigung, in der Sie darüber informiert werden, wo Ihr Gerät gefunden wurde Sie können gehen und es bekommen.

Bluetooth Low Energy ist besonders gut darin, da es sehr wenig Batteriestrom benötigt, um "Ich existiere!" Zu sagen, was bedeutet, dass die Batterie auf all diesen Geräten etwa ein Jahr lang hält.

Im Wesentlichen funktionieren alle diese Geräte auf die gleiche Weise.

Apple U1

Samsung hat auch UWB

Fliese wird im Jahr 2021 anbieten

Ultra-Breitband - oder UWB - spielt eine Rolle bei der präzisen Standortsuche. Dies ist der Fall, wenn Sie Ihre Schlüssel zu Hause verloren haben und sie einfach nicht sehen können. UWB kann Sie zum genauen Ort führen und einen genauen Bereich angeben, was eine nette Funktion ist.

Für Apple wird dies vom U1-Chip sowohl im iPhone 11/12 als auch im AirTag bereitgestellt, um Ihnen eine grafische Anleitung zurück zu Ihrem Gerät zu geben. Es ist eine clevere Anwendung dieser Technologie, aber Apple ist nicht der Einzige, der sie anbietet.

Samsung bietet auch UWB für die präzise Standortverfolgung an, hat jedoch zuerst die Nur-Bluetooth-Version des SmartTag auf den Markt gebracht, wobei das UWB-Modell gerade erst in den Handel kommt. Nur das Galaxy SmartTag + bietet UWB, daher müssen Sie die richtige Version haben, um diese Funktion zu erhalten.

Natürlich benötigen Sie auch ein Samsung-Handy mit UWB und das sind derzeit nur das Galaxy Note 20 Ultra, das Galaxy S21 + und das Galaxy S21 Ultra. Auch hier hat Apple UWB in mehr Geräte (iPhone 11-Modelle und iPhone 12-Modelle) integriert, damit Apple-Benutzer das erweiterte UWB-Tracking leichter nutzen können.

Tile hat Geräusche über UWB gemacht und Pläne im Januar 2021 bestätigt , aber keinen Tracker auf den Markt gebracht, der diese neuere Technologie anbietet. Das ist ein unglücklicher Zeitpunkt, da es mittlerweile zwei Konkurrenten auf dem Markt gibt, die dies anbieten.

Auch hier ist die Aufnahme von UWB in Android-Geräte außerhalb von Samsung eher selten, sodass es noch keine breite Nutzerbasis dafür gibt.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Fliesen Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

Die Größen dieser Geräte sind nahe beieinander, wobei AirTag wie ein runder Knopf ist und Samsung den Kreis übernimmt und ein Quadrat kachelt.

Der große Unterschied besteht darin, dass Samsung und Tile ein Loch in einer Ecke haben, so dass es einfach ist, Dinge zu befestigen. Für Apple müssen Sie jedoch ein Zubehör kaufen - einen völlig neuen Markt - obwohl Apple den AirTag anscheinend so entworfen hat vorgeführt, während sich Tile und Samsung wie Geräte anfühlen, die Sie versteckt hätten.

Alle bieten Wasserbeständigkeit, Apple mit IP67, Tile Pro mit IP55 und Samsung mit IPX3. Apple ist am wasserdichtesten - aber es ist erwähnenswert, dass Tile eine Reihe von Stilen anbietet, darunter den Tile Sticker und Tile Slim, die beide vollständig wasserdicht sind.

AirTag, SmartTag und Tile Pro verwenden alle einen austauschbaren CR2032-Akku.

AirTag: Nicht angegeben, 10 Meter effektiv

Tile Pro: 122 Meter beansprucht, 80 Meter effektiv

Galaxy SmartTag: 120 Meter beansprucht, 40 Meter effektiv

Apple hat die Reichweite nicht offiziell deklariert, aber sowohl Samsung als auch Tile bieten eine maximale Reichweite von rund 120 Metern. Dies ist eine technische maximale Reichweite, die von Bluetooth vorgegeben wird, wird jedoch von dem Gerät, mit dem Sie sie erkennen, und der Umgebung, in der Sie sich befinden, beeinflusst. Wir haben alle diese Geräte im Freien auf ebenem Boden getestet, um die Reichweite zu vergleichen.

Der Vergleich der drei Geräte nebeneinander ist aufschlussreich. Der AirTag ist der erste, der den Kontakt verliert, und wir haben festgestellt, dass wir uns innerhalb von etwa 10 Metern befinden müssen, um mit ihm verbunden zu werden. Der U1-Chip führt Sie an die genaue Stelle, an der Sie suchen müssen. Sie müssen jedoch viel näher als die anderen Geräte sein, um diesen Vorgang auszulösen.

Das Samsung Galaxy SmartTag nimmt in etwa 40 Metern Entfernung Kontakt auf, sodass Sie den Ton auslösen und den Signaldetektor verwenden können, um sich ihm zu nähern.

Das Tile Pro bietet erheblich mehr Reichweite und wir haben festgestellt, dass es in etwa 80 Metern Entfernung noch in Kontakt war. Dies würde es uns ermöglichen, den Sound abzuspielen, um ihn leichter zu lokalisieren. Der Lautsprecher von Tile Pro ist auch viel lauter, sodass Sie ihn mit größerer Wahrscheinlichkeit hören.

Der Vorteil einer größeren Reichweite besteht darin, dass Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit mit der Kachel verbunden sind oder sich wieder mit der Kachel verbinden, wenn Sie sich ihr nähern. Die anderen Geräte sind darauf angewiesen, dass andere den Standort melden oder den letzten bekannten Standort verwenden, um Sie zu erhalten in der Nähe. Fliese ist der einfache Sieger, wenn es um Reichweite geht.

squirrel_widget_168258

Apple: NFC-Kontaktdaten

Kachel: Smart Alerts (Premium), Kachelfreigabe

Samsung: Programmierbare Taste

Während die Standortverfolgungsfunktionen dieser Geräte ähnlich sind, werden außerhalb der präzisen Standortbestimmung von UWB verschiedene Funktionen angeboten.

Die einzigartige Funktion von Apple ist die Möglichkeit, mit jedem NFC-Gerät (ja sogar mit einem Android-Telefon) auf einen AirTag zu tippen und Kontaktdaten für den Besitzer dieses Tags abzurufen - sofern diese bereitgestellt wurden. Die Idee ist, dass Sie den Eigentümer anrufen können, wenn Sie seine Tasche finden. Wir haben dies jedoch mit einigen Android-Handys getestet und es hat nicht funktioniert.

Apple verfügt außerdem über eine Funktion, mit der Sie benachrichtigt werden, wenn Sie sich scheinbar mit einem nicht erkannten AirTag bewegen. Dies soll verhindern, dass jemand einen in Ihre Tasche steckt, damit er Sie verfolgen kann. Samsung bietet auch die gleiche Funktion .

Das einzigartige Merkmal von Samsung ist, dass die Taste programmierbar ist. Durch zweimaliges Drücken klingelt Ihr Telefon, falls Sie das verloren haben, was Tile ebenfalls anbietet.

Samsung geht noch weiter und erlaubt Funktionen für einmaliges Drücken und langes Drücken, die SmartThings-Aktionen auslösen können. Sie können beispielsweise lange auf die Taste drücken, um Ihre SmartThings-kompatiblen Heimsicherheitskameras oder Ihre Willkommenslichter einzuschalten - oder was auch immer, solange sie in SmartThings enthalten sind . Natürlich muss der SmartTag mit Ihrem Telefon verbunden sein, damit dies funktioniert.

Tile bietet eine Sammlung von Premium-Funktionen, die extra kosten (2,99 USD / Monat). Am nützlichsten ist der Smart Alert, der Sie benachrichtigt, wenn Sie etwas zurücklassen. Dies ist die Benachrichtigung, die Ihnen mitteilt, dass Sie Ihre Schlüssel im Café gelassen haben. Es ist im Grunde ein Trennungsalarm, wenn Sie von Ihrer Kachel getrennt sind.

Kachel ermöglicht auch das Teilen von Kacheln. Auf diese Weise können Sie eine Kachel mit anderen Personen teilen, damit diese Ihnen beim Auffinden helfen können. Dies ist großartig, wenn Sie zwei von Ihnen haben, die zum Beispiel die Autoschlüssel finden möchten. Sie brauchen den Fliesenbesitzer nicht zu Hause, die geteilte Person kann ihn selbst finden.

Das Premium-Angebot von Tile umfasst auch Dinge wie den kostenlosen Batteriewechsel, obwohl die Batterien nicht schwer zu kaufen oder teuer sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass dies ein Hauptmotiv für die Zahlung eines Abonnements ist.

Von all diesen Dingen ist der Smart Alert von Tile der nützlichste, der Ihnen sagt, wenn Sie etwas zurückgelassen haben.

squirrel_widget_3952149

Tile arbeitet mit einer Reihe anderer Geräte zusammen - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose und mehr -, um ein breiteres System anzubieten. Tile hat dieses System entwickelt, um die Attraktivität von Tile zu erhöhen und Geräte zusammenzuführen, für die sonst möglicherweise keine solche Nachverfolgung angeboten wird.

Tile verfolgt auch Telefone, auf denen die Tile-App installiert ist, da es sich praktisch um ein anderes Tile-Gerät handelt.

Apple verwendet Find My natürlich, um alle Geräte zu finden, bei denen Sie sich angemeldet haben - AirPods, iPad, MacBook usw. Apple hat kürzlich die Kompatibilität von Drittanbietern über das Programm Works with Find My angekündigt.

Dies schließt zum Beispiel Van Moof-Fahrräder ein - aber angesichts der Größe des Apple-Netzwerks wird eine breite Akzeptanz wahrscheinlich sein.

Samsung bietet ähnliche Funktionen über SmartThings Find an und verfolgt beispielsweise Ihre Samsung Buds sowie Ihren SmartTag. In diesem Sinne ist Samsung jedoch nicht so weitreichend wie Tile oder Apple.

AirTag: 29,00 USD / 29,99 GBP / 35,00 EUR

Fliese: Ab 24,99 $ / 19,99 £ / 24,99 €

Galaxy SmartTag: 29,99 $ / 29,00 £ / 35,00 €

Apples AirTag gibt es in einem Stil, der alles kann. Das macht es billiger und einfacher zu wählen, aber Sie müssen ein Zubehör kaufen, wenn Sie es tatsächlich an etwas befestigen möchten. Das Samsung Galaxy SmartTag kostet den gleichen Preis - aber das SmartTag + einschließlich UWB, dh das Äquivalent zu Apples Gerät, kostet 10 Euro mehr.

Wir vermuten, dass Samsung gezwungen sein wird, den Preis anzupassen, um mit Apple konkurrenzfähig zu sein.

Tile beginnt billiger als alle anderen, aber dies ist für den Tile Mate. Der Tile Pro ist zum gleichen Preis erhältlich, während es Optionen für den Tile Slim (eine Karte, die in Ihre Brieftasche passt) und den Tile Sticker gibt, der klein und selbstklebend ist und an allem befestigt werden kann, aber in Packungen gekauft werden muss.

Letztendlich bietet Tile weitaus mehr Optionen als andere Anbieter, wodurch Sie viel vielseitiger in der Anordnung Ihres Trackings sind. Einige Geräte verfügen jedoch nicht über austauschbare Batterien. Sobald sie leer sind, sind sie leer.

Apples großes Spiel ist hier die Größe des Netzwerks. Es spielt genau das ein, was Apple kann, nämlich alle Geräte auszurichten und sie alle einzubeziehen, um eine Rolle zu spielen. Letztendlich wird dies den AirTag wahrscheinlich zu einem Kinderspiel für Apple-Benutzer machen, wenn man bedenkt, dass Ihr AirTag überflüssig wird, wenn Sie Apple verlassen. Durch die Integration von Drittanbietern wird das Find My-Netzwerk nur erweitert, aber die effektive Erkennungsreichweite des AirTag ist viel kürzer als bei anderen Geräten.

Tile hat viel zu bieten: plattformübergreifende Kompatibilität, Auswahl des Geräts für ein breiteres Anwendungsspektrum und einen viel längeren Arbeitsbereich. Tile wird am meisten davon profitieren, wenn der Markteintritt von Apple und Samsung die Menschen auf Bluetooth-Tracking aufmerksam macht und sie davon überzeugt, dass die Lösung von Tile besser zu ihnen passt.

Die Einschränkung von Samsung ist die Anforderung, das Samsung-Konto zu verwenden: Wenn es mit allen Samsung-Handys funktioniert, die nur ein Google-Konto verwenden, kann es möglicherweise mit der Reichweite von Apple mithalten. Wenn Sie Samsung für ein anderes Android-Gerät verlassen, wird Ihr Galaxy SmartTag derzeit unbrauchbar.

In Bezug auf die Technologie selbst gibt es im Kern kaum einen Unterschied zwischen ihnen: Sowohl Samsung als auch Apple haben das System, das Tile im Laufe eines Jahrzehnts etabliert und verfeinert hat, verwendet und ihm eine Wendung gegeben. Die Erfahrung von Tile zeigt sich jedoch in der effektiven Reichweite seiner Geräte.

Schreiben von Chris Hall.