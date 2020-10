Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat noch nicht bekannt gegeben, dass es Tile-ähnliche Tracker auf den Markt bringt, die angeblich AirTags heißen, aber im letzten Jahr wiederholt durchgesickert sind . Zuletzt wurden Einzelheiten dazu in USPTO-Patentanmeldungen veröffentlicht.

Die vor einem Jahr eingereichten Anwendungen wurden kürzlich von Patently Apple nach dem Börsengang im Oktober 2020 entdeckt. Neben der Suche nach verlorenen Gegenständen hat Apple sich vorgestellt, wie AirTags Informationen auf Ihrem Telefon anzeigen und sogar die Krümmung Ihrer Wirbelsäule messen können. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Sie mit den AirTags von Apple den Überblick über Ihre Inhalte behalten können. Dies ist also das erste Mal, dass wir von anderen potenziellen Anwendungsfällen erfahren.

1/5 USPTO

Die Unterlagen beziehen sich auf eine „ Montagebasis für ein drahtlos lokalisierbares Etikett “ und ein „ Befestigungselement mit einem eingeschränkten Haltering “. Sie enthalten Diagramme, die zeigen, wie Apple-Tracker in Schlüssel oder ein Apple Watch-Armband eingebettet und zur Steuerung eines Ansteckers verwendet werden können - Bildschirm-Avatar. Ein Diagramm zeigte auch, dass sie in einem Gebäude angebracht werden können, um Informationen auf Ihrem Telefon wie eine Karte anzuzeigen, wenn festgestellt wird, dass Sie sich in der Nähe befinden.

Die Tracker scheinen klein zu sein und lassen sich leicht an „Schlüsseln, Geldbörsen oder Brieftaschen anbringen, um einem Besitzer zu helfen, verlorene, verlegte oder gestohlene Gegenstände zu finden“. Wenn Sie etwas finden müssen, an das sie angeschlossen sind, hat Apple beschrieben, wie die Ultra-Breitband-Technologie es Ihrem Telefon ermöglicht, sie innerhalb weniger Meter zu finden. Die Tracker können auch hörbare Geräusche und haptische Ausgaben erzeugen, um Sie beim Auffinden zu unterstützen.

Weitere Informationen zu AirTags finden Sie in unserer Gerüchtezusammenfassung.

Schreiben von Maggie Tillman.