Erscheinungsdatum, Funktionen, Lecks und Neuigkeiten von Apple AirTags

(Pocket-lint) - Apple arbeitet angeblich an neuen Produkten, die es mit Tile aufnehmen können , einem beliebten Hardware-Tracker, der an Objekten befestigt wird, um sie über Bluetooth oder Crowdsourcing zu lokalisieren.

In ähnlicher Weise ermöglichen Apples Tracker, die als Apple Tags oder Air Tags bezeichnet werden, Benutzern das Auffinden verlorener oder gestohlener Gegenstände.

Über die Existenz dieser Geräte wurde seit letztem Jahr von den Medien und Leckagen ausführlich berichtet. Es wird erwartet, dass sie wie kreisförmige Discs aussehen und dieselbe Ultra-Breitband-Technologie wie Apples iPhone 11-Reihe aufweisen (obwohl diese Technologie im 2020 iPad Pro nicht enthalten ist ).

Obwohl es einige gegenteilige Gerüchte gibt, werden sie wahrscheinlich die Standard-iOS-Find-My-App zusammen mit Crowdsourcing verwenden, um Ihre Geräte selbst in einem Raum genau zu lokalisieren. Hier ist alles, was wir bisher über sie wissen.

Ursprünglich gedacht, um Apple Tags genannt zu werden

Jetzt allgemein als AirTags bezeichnet

Die meisten Berichte beziehen sich derzeit auf Apples Tracker als "AirTags", obwohl sie auch als "Apple Tags" bezeichnet wurden.

Apple muss natürlich noch bestätigen, dass es an Trackern funktioniert, daher wurde keiner dieser Namen von Apple bestätigt, obwohl das Unternehmen den Namen möglicherweise versehentlich enthüllt hat, nachdem ein jetzt gelöschtes Video auf dem YouTube-Kanal des Apple Support veröffentlicht wurde.

Wahrscheinlich beim iPhone 2020-Start von Apple

Könnte per Pressemitteilung enthüllt werden

In einem Research- Bericht (über 9to5Mac ) sagte Analyst Ming-Chi Kuo, er erwarte, dass Apples Partner die Produktion der Tracker im zweiten oder dritten Quartal 2020 hochfahren werden. Wir erwarten, dass sie beim iPhone 2020 von Apple neben dem iPhone eingeführt werden 12 , vermutlich im Oktober.

Erwartet werden kreisförmige Geräte

Möglicherweise befindet sich das Apple-Logo in der Mitte

Die Website 9to5Mac hat in einer iOS 13-Beta Assets entdeckt, die sich auf ein "Tag1,1" -Produkt beziehen, das durch Nähe mit anderen Geräten gekoppelt wird. Ein weiterer Vorteil in der Beta deutete auf ein mögliches Design hin. Es wird vermutet, dass AirTags kreisförmig sind und ein Apple-Logo in der Mitte haben. Die Beta-Assets ergänzen andere Berichte, sodass die Spekulationen über die neuen Tracker auf einem Allzeithoch sind.

Denken Sie daran, dass die eigenen Tracker von Tile quadratisch sind, sodass Apple sich sicherlich von Tile unterscheiden würde, wenn es kreisförmige Tracker auf den Markt bringen würde.

Mit dieser Funktion können Sie Elemente verfolgen, an die sie über "Meine App suchen" angehängt sind

Könnte wasserdicht sein

Apples Tracker werden wahrscheinlich in iOS integriert sein. Sie können über die Find My App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf sie zugreifen und sie steuern. Nach dem Start der Elementverfolgung sollte in der App "Meine Suche" eine neue Registerkarte "Elemente" vorhanden sein, damit Sie deren Position verfolgen können.

Screenshots mit freundlicher Genehmigung von MacRumors zeigen, dass Benutzer auf der Registerkarte "Elemente" aufgefordert werden, "Ihre alltäglichen Elemente im Auge zu behalten". Es fügt hinzu: "Kennzeichnen Sie Ihre Alltagsgegenstände mit B389 und verlieren Sie sie nie wieder." Laut 9to5Mac ist B389 der interne Codename für Apples Tracker .

Apples Tracker hängen wahrscheinlich in irgendeiner Weise an Gegenständen, sei es eine Geldbörse, ein Schlüssel oder ein Stofftier. Und sie werden durch die Nähe zu einem iPhone mit Ihrem iCloud-Konto gekoppelt - genau wie AirPods. Berichten zufolge erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr iPhone zu weit vom Tracker entfernt ist. Wenn der Tracker an Ihren Schlüsseln angebracht ist und Sie sich von ihnen entfernen, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erwartet, dass die neuen Tracker von Apple über eine Ultra-Breitband-Technologie verfügen, die alle drei iPhone 11-Modelle dank des U1-Chips besitzen . (Das "U" in U1 steht für "Ultra-Breitband"). Es handelt sich um eine energiesparende Kurzstrecken-Funktechnologie, die für die drahtlose Datenübertragung verwendet wird.

Der Abstand zwischen zwei mit Ultrabreitband ausgestatteten Geräten (UWB) kann viel genauer gemessen werden, indem die Zeit berechnet wird, die eine Funkwelle benötigt, um zwischen den beiden Geräten zu verlaufen. Selbst wenn keine Verbindung zum Internet besteht, sendet ein mit UWB ausgestattetes Gerät ständig Signale aus. Diese Signale werden von jedem vorbeikommenden iOS-Gerät bemerkt und der Standort des Geräts wird anonym und verschlüsselt an Apple weitergeleitet.

Soweit wir wissen, nutzt die Find My-App UWB-Geräte wie das iPhone 11 - mit anderen Worten, es wird Crowdsource -, um Ihre Apple-Tracker zu finden. Möglicherweise könnte es Hunderte Millionen iPhones anpingen. Das ist ein riesiges Locator-Netzwerk, das selbst Tile nicht schlagen kann. Besser noch, Berichte zeigen, dass Apples Tracker in der Lage sein werden, eine sehr genaue Artikelverfolgung bis hin zu einer genauen Position in einem Raum anzubieten.

Sie können Apples Tracker in einen verlorenen Modus versetzen , wie 9to5Mac berichtet , damit Ihre auf dem Gerät gespeicherten Kontaktinformationen anderen Apple-Benutzern zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Fall werden Sie benachrichtigt, damit Sie wissen, dass der Tracker (und Ihr Artikel) gefunden wurden.

Apples Find My App nutzt die von ihm behauptete ARKit-Plattform von Apple. Ein interner Build von iOS 13 enthielt ein Asset für einen roten 3D-Ballon, der laut MacRumors einem Benutzer helfen kann, einen verlorenen Gegenstand zu finden und zu erkennen, nachdem er einen Raum mit seinem iPhone gescannt hat . Apple fordert die Benutzer auf, "mehrere Meter herumzulaufen und Ihr iPhone auf und ab zu bewegen, bis ein Ballon in Sicht kommt". Es gibt sogar ein Bild eines orangefarbenen 2D-Ballons.

MacRumors entdeckte auch Code in einem internen Build von iOS 13, der darauf hinwies, dass Apples Geräte-Tracker über einen austauschbaren Akku verfügen und möglicherweise dieselben kleinen Akkus verwenden, die auch in Tile-Trackern verwendet werden. "Schrauben Sie die Rückseite des Artikels ab und entfernen Sie den Akku", sagte eine Code-Zeichenfolge in der Find My App. Eine Warnung bei niedrigem Batteriestand würde den Tracker auch zwingen, einen endgültigen Ort zu senden, bevor er anscheinend stirbt.

Mac Otakara behauptete jedoch kürzlich, dass Apples Tracker über eine magnetische drahtlose Ladetechnologie verfügen werden, die der Apple Watch ähnelt. In diesem Fall vermuten wir, dass die Tracker von Apple keinen austauschbaren Akku haben.

Mac Otakara sagte auch, dass Apples Tracker "vollständig wasserdicht" sein werden.

Mac Otakara ist eine in Japan ansässige Website mit engen Verbindungen zur asiatischen Lieferkette und zu Zubehörherstellern. Sie gibt jedoch auch Informationen weiter, die von anderen Websites stammen. Trotzdem ist es weitgehend korrekt und gilt als produktiver Apple-Beobachter und vertrauenswürdige Quelle für Gerüchte.

Hier ist alles, was wir bisher über die Apple Tags / AirTags gehört haben.

Die japanische Website Mac Otakara behauptet, dass die Apple Air Tags neben dem iPhone 12 und der Apple Watch Series 6 gestartet werden könnten und möglicherweise mit App-Clips funktionieren.

Leaker Soybeys hat im iOS-Code einige AirTags-Soundeffekte gefunden, von denen wir annehmen, dass sie abgespielt werden, wenn sich Ihr Tracker befindet oder wenn Sie sich von Ihrem Tracker entfernen und die Bluetooth-Verbindung trennen.

Apple scheint versehentlich AirTags mit Namen entfernt zu haben. Der Fehler trat in einem jetzt gelöschten Video auf, das auf dem YouTube-Kanal des Apple Support veröffentlicht wurde.

Auf Apples Tile-ähnlichen Geräten, die als Apple Tags oder AirTags bezeichnet werden, sind glaubwürdigere Informationen aufgetaucht .

Da Apple Tags oder wie auch immer sie genannt werden, eine völlig neue Produktkategorie sein werden, vermuten wir, dass Apple sie tatsächlich auf der WWDC vorstellt.

Es wird gemunkelt, dass Apple seit Monaten an kachelähnlichen Trackern arbeitet, die Sie an Gegenständen anbringen können. Sie könnten AirTags genannt werden.

Wir dachten wirklich, Apple würde Tile-ähnliche Tracker zusammen mit seinem neuen Find My-Dienst auf der WWDC 2019 vorstellen.

Apple plant, die Dienste "Mein iPhone suchen" und "Meine Freunde suchen" zu kombinieren und sie für Geräte anderer Hersteller mit neuer Hardware zu öffnen, die Sie verfolgt.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.