(Pocket-lint) - Amazon hat eine Aktualisierung seines Standard-Kindle-Modells angekündigt. Es hat auch einen neuen Kindle Kids eingeführt.

Der neue 6-Zoll-Amazon Kindle verfügt über ein verbessertes Display - die Auflösung wurde deutlich auf 300 ppi erhöht. Es ist außerdem das bisher leichteste und kompakteste Kindle-Gerät und verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen.

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Laut Amazon hält der Kindle jetzt bis zu sechs Wochen zwischen zwei Ladevorgängen. Und schließlich wurde der Speicherplatz auf 16 GB verdoppelt. Damit können Tausende von eBooks und Zeitschriften gespeichert werden.

Es gibt ein integriertes, einstellbares Frontlicht, und das neue Gerät unterstützt auch den Dunkelmodus.

Die neue Kindle Kids-Version hat die gleichen technischen Daten, wird aber mit einem kinderfreundlichen Cover geliefert. Sie enthält ein einjähriges Abonnement für den Kindle Kids, das unbegrenzten Zugang zu Tausenden von altersgerechten eBooks bietet, sowie eine zweijährige Rundum-Sorglos-Garantie, bei der Amazon das Gerät bei einem Defekt ersetzt.

"Mit einem hochauflösenden Display, das dreimal so viele Pixel bietet wie unser bisheriger Basis-Kindle, USB-C-Ladefunktion, 16 GB Speicherplatz und integriertem, verstellbarem Frontlicht ist der neue, ultraleichte Kindle das jüngste Beispiel dafür, wie wir unsere Einstiegsgeräte mit Premium-Funktionen ausstatten, damit noch mehr Kunden in den Genuss kommen", sagt Kevin Keith, Vice President of Amazon Devices and Services.

"Seit wir vor drei Jahren den Kindle Kids eingeführt haben, haben Kinder fast drei Milliarden Minuten auf Kindle-Geräten gelesen. Der neue Kindle Kids bietet ein noch besseres Leseerlebnis und hilft Kindern, lebenslange Leser zu werden."

Sowohl der neue Amazon Kindle als auch der Kindle Kids können in den USA und Großbritannien ab sofort vorbestellt werden und werden im Oktober ausgeliefert.

Die Preise für den Amazon Kindle beginnen bei 99,99 $ / 84,99 £ in den Farben Schwarz oder Denim". Der Kindle Kids kostet $119.99 / £104.99 für eine schwarze Version, aber es gibt eine Auswahl an Space Whale, Unicorn Valley und Ocean Explorer Cover Designs.

Schreiben von Rik Henderson.