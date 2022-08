Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon bringt seine Handflächen-Scanner-Kassentechnologie in 65 Whole Foods-Filialen in Kalifornien ein.

Es ist die bisher größte Ausweitung dieser Technologie, die 2020 als Teil des Amazon One-Zahlungssystems eingeführt wurde.

Die Einführung hat bereits begonnen, wobei Whole Foods-Filialen in Santa Monica, Montana Avenue und Malibu bereits jetzt Zahlungen mit der Handfläche akzeptieren.

Wenn ein Kunde die neue Technologie nutzen möchte, kann er seinen Handabdruck an einem Kiosk in der Filiale registrieren.

Vor der Registrierung müssen sie ihre Kartendaten und eine Telefonnummer angeben und den Nutzungsbedingungen von Amazon zustimmen.

Sobald alles eingerichtet ist, müssen sie an der Kasse nur noch ihre Hand über den Scanner halten, und die registrierte Karte wird belastet - ziemlich praktisch.

Im Interesse der Sicherheit versichert Amazon, dass die Scan-Bilder nicht lokal gespeichert, sondern verschlüsselt und an einen speziellen Amazon One-Cloud-Server gesendet werden.

Einige Whole-Foods-Filialen haben die Technologie zum Scannen der Handflächen bereits getestet, darunter Filialen in LA, Seattle, New York und Austin.

Sie war auch bereits in ausgewählten Amazon Go- und Fresh-Filialen in den USA verfügbar.

Für die meisten von uns klingt die Vorstellung, zum Bezahlen nicht mehr das Portemonnaie oder das Telefon zücken zu müssen, ziemlich bequem, aber einige sind davon weniger überzeugt.

Amazon sammelt eine unglaubliche Menge an Daten über seine Kunden, und diese Zahl steigt weiter, je mehr Verbraucher Ring- und Alexa-basierte Smart-Home-Produkte verwenden.

Verständlicherweise sind die Verfechter des Datenschutzes skeptisch, aber für viele andere ist die Zukunft ohne Geldbörse verlockend.

Schreiben von Luke Baker.