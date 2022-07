Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat angekündigt, in Großbritannien mit der Auslieferung von Paketen per E-Bike und zu Fuß zu beginnen, um seinen Klimazielen näher zu kommen.

Das Unternehmen hat seinen ersten "Mikromobilitätsknotenpunkt" im Londoner Stadtteil Hackney eröffnet. Ziel ist es, mehr als fünf Millionen Lieferungen pro Jahr in der Stadt durchzuführen und Tausende von Lieferwagen zu ersetzen.

Stattdessen werden die Kuriere mit den abgebildeten klobigen E-Bikes durch die Stadt fahren - wobei diese Ersatzfahrzeuge insbesondere die Gebühren für die Staugebühren und die Umweltzone umgehen können.

Wie das Unternehmen in einem eigenen Blogbeitrag ausführt, plant es außerdem, in den kommenden Monaten weitere dieser Zentren in Großbritannien zu eröffnen und die 1.000 elektrischen Lieferwagen, die bereits zu seiner Flotte gehören, zu ergänzen. Derzeit ist allerdings noch nicht bekannt, wo und wann genau diese Zentren eröffnet werden.

Interessanterweise ist dies auch nicht das erste Beispiel dafür, dass Amazon E-Bikes als Ersatz für Lieferungen in der Stadt einsetzt. In verschiedenen Gebieten Frankreichs und Deutschlands setzt das Unternehmen ähnliche E-Bikes ein, und auch in Spanien und Italien werden E-Scooter verwendet. Der Erfolg scheint groß zu sein, denn in Paris werden inzwischen rund 66 Prozent der Lieferungen mit E-Bikes, Elektro-Lieferwagen oder einem Kurier zu Fuß durchgeführt.

Mit dem Projekt "Shipment Zero" will das Unternehmen bis 2030 die Hälfte aller Pakete ohne Kohlendioxidemissionen ausliefern und bis 2025 seinen Betrieb vollständig mit erneuerbarer Energie betreiben.

Und obwohl es noch viel zu tun gibt, ist Amazon sicherlich eine der führenden Kräfte bei der Umstellung auf Umweltschutz.

Im Falle dieser neuen Liefermethode kommt sie auch gerade rechtzeitig, denn der Amazon Prime Day steht vor der Tür.

Schreiben von Conor Allison.