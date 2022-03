Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon wird die meisten seiner physischen Einzelhandelsgeschäfte schließen. Das Unternehmen gab bekannt, dass alle 68 Amazon Books, Amazon 4-Star und Amazon Pop Up Filialen in Großbritannien und den USA geschlossen werden sollen.

Wie gegenüber Reuters bestätigt wurde, wird der E-Commerce-Riese seine Bemühungen im Einzelhandel nun auf Amazon Go und Amazon Fresh sowie auf sein Modegeschäft Amazon Style konzentrieren.

Amazon Books war einer der ersten Vorstöße des Unternehmens in den stationären Einzelhandel. 2015 eröffnete das Unternehmen zunächst einen Laden und expandierte dann auf 24 Standorte in den USA. Später kamen die Amazon 4-Star-Shops hinzu, die, wie der Name schon sagt, einen kuratierten Katalog mit hoch bewerteten Produkten aus dem Online-Store enthielten.

Bei den Pop-Up-Läden handelte es sich um kleinere Kioskgeschäfte, in denen häufig wechselnde Produkte angeboten wurden und die mit verschiedenen Marken zusammenarbeiteten. Interessanterweise wurden auch diese Stores im Jahr 2019 stark zurückgedrängt, als Amazon 87 von ihnen in den USA schloss, um sich mehr auf Bücher und 4-Sterne-Stores zu konzentrieren. Jetzt werden sie ganz abgeschafft.

Ähnlich wie bei der Neuausrichtung der Pop-Up-Läden im Jahr 2019 ist die Nachricht, dass Amazon seine Prioritäten erneut verschiebt, nicht überraschend. Diese Läden haben sich immer eher wie eine Übung angefühlt, um herauszufinden, wie weit die Marke Amazon in verschiedene Bereiche des Einzelhandels vordringen kann, und weniger wie ein ernsthaftes Bemühen um Wettbewerb.

Möglicherweise ist das auch der Grund, warum Amazon seine Pläne für physische Geschäfte nicht ganz aufgibt. Die Lebensmittel- und Modegeschäfte des Unternehmens bleiben vorerst bestehen und werden wohl eher die Experimente sein, die sich halten, als dass sie abrutschen.

Was die Bücher-, 4-Sterne- und Pop-Up-Filialen betrifft, hat Amazon noch keinen Zeitplan für ihre vollständige Schließung festgelegt - obwohl Reuters darauf hinweist, dass dies von Filiale zu Filiale unterschiedlich sein wird.

Schreiben von Conor Allison.