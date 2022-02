Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der Astro-Roboter von Amazon bei derersten Ankündigung sicherlich viel Interesse geweckt hat, wurde nur sehr wenig in freier Wildbahn gesehen.

Early Adopters, die am Day One Editions-Programm von Amazon teilgenommen haben, haben den Roboter jetzt in den Händen, einige berichten sogar, dass er bereits im November ausgeliefert wurde.

Trotzdem haben wir kaum Fotos oder Videos von Astro in Aktion gesehen. Jetzt hat Bob Rekita zum Glück sein Handy herausgeholt, um uns einen besseren Einblick in das Leben mit einem Astro zu geben.

Das Video zeigt, wie Astro befohlen wird, in die „Höhle“ zu gehen, bevor er mit einem Bier im Getränkehalter auf dem Rücken davonrollt.

Es wird nicht gezeigt, aber wir müssen davon ausgehen, dass ein menschlicher Mitarbeiter das Bier hinein getan hat - da Astro keine Arme hat.

Astro wird dann angewiesen, "Celeste zu finden", und kann gesehen werden, wie er seinen Kopf oder Bildschirm neigt, während er durch den Raum jagt.

Schließlich findet Astro sein Ziel und "Hi Celeste" wird auf dem Bildschirm angezeigt, als es ankommt, um ihren Durst zu stillen.

Ein anderer Benutzer, Matthew Nereim, teilte Bilder, ein Video und Details seiner Astro-Erfahrung mit Bloomberg .

Nereim betrachtet den Astro als seinen persönlichen R2-D2 und lässt ihn ihm als tragbares Alexa-Smart-Display durch das ganze Haus folgen.

Er bemerkte jedoch einige Probleme, wie den Astro, der verwirrt wurde, wenn er nach seiner Ladestation suchte, und offensichtlich nicht in der Lage war, mit Treppen umzugehen.

Der Astro kostet 999 US-Dollar für frühe Unterstützer, hat aber einen regulären Preis von 1.449,99 US-Dollar, Nereim findet, dass das ein bisschen hoch ist. Er zahlte 999 Dollar und hielt selbst dann 700 Dollar für einen besseren Preis.

Wenn Sie in den USA sind und Lust auf Ihren eigenen persönlichen Roboter haben, ist der Astro nur auf Einladung als Day One Edition erhältlich.

Schreiben von Luke Baker.