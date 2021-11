Jetzt testet Sainsburys kassenlose Einkaufstechnologie

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Supermarktkette Sainsburys testet mit der Amazon Go- Technologie ein kassenloses Einkaufserlebnis.

Ein "Taschenmarkt" in High Holborn wird von Sainsburys Mitarbeitern getestet, mit Kameras in festgelegten Positionen, um zu überprüfen, was die Käufer in ihre Körbe legen.

Es ruft den maßgeschneiderten Store SmartShop Pick & Go auf, bei dem der Besucher beim Betreten nur sein Handy scannen muss.

Bloomberg berichtet, dass der Laden voraussichtlich ab dem 29. November 2021 für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

„Wir testen regelmäßig neue und bequeme Möglichkeiten für Kunden, bei uns einzukaufen, und testen derzeit mit Kollegen in einem unserer Holborn-Geschäfte eine aktualisierte Version von SmartShop“, heißt es in einer Erklärung.

Während die Marke noch nicht bestätigen muss, dass sie Amazon-Technologie verwendet, um das neue Erlebnis voranzutreiben, sagte eine „mit der Angelegenheit vertraute Person“ gegenüber Bloomberg, dass sie der Hauptpartner ist.

Dies wird das erste Mal sein, dass Amazon Go-Systeme außerhalb der Vereinigten Staaten verwendet werden. Es kommt auch kurz nachdem Tescoseine eigene kassenfreie Alternative vorgestellt hat .

Auch Tesco GetGo mit Sitz in Holborn verwendet ein Telefon-Login, Kameras und künstliche Intelligenz, damit Käufer ihre Artikel einfach auswählen und automatisch abrechnen können.