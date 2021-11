Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon steht kurz vor dem Start seiner ersten beiden Prototyp-Satelliten für Project Kuiper – allerdings nur im Rahmen eines Tests.

Das Unternehmen hat – ähnlich wie Starlink von SpaceX und andere ehrgeizige Technologieunternehmen – an einem Satelliten-Internet-Projekt gearbeitet. Seine Version, Project Kuiper, wird schließlich aus über 3.000 Satelliten bestehen, die alle in einer erdnahen Umlaufbahn angeordnet sind und eine Breitband-Internetabdeckung mit niedriger Latenz ausstrahlen.

Project Kuiper will seine ersten beiden Prototypsatelliten bis Ende 2022 – oder genauer gesagt bis zum vierten Quartal – starten. Amazon hat sogar einen „eingereicht Antrag auf Experimental Authorization Die“ Start - Lizenz mit der US Federal Communications Commission für zwei Prototypen KuiperSat-1 und die KuiperSat-2 .

Derzeit sollen die beiden Prototypsatelliten von Project Kuiper mit einer neuen Rakete namens RS1 starten, die vom kalifornischen Startup ABL Space Systems hergestellt wird.

Ziel ist es, ländliche Gemeinden und andere Gebiete mit Internetdiensten zu versorgen. Starlink, die Breitband-Internet-Satellitenkonstellation von SpaceX, hat den gleichen Zweck. Es schickt fast 12.000 in eine niedrige Umlaufbahn um die Erde und hat tatsächlich mehr als 1.700 gestartet. Es hat sogar ein Beta-Programm für Benutzer.

Amazon hat also großen Nachholbedarf. Seine ersten beiden Prototypen werden in einer Höhe von 560 Kilometern über der Erde operieren. Sie verfügen über Antennen, Modems, Stromversorgung und Antrieb. Im Weltraum werden sie versuchen, sich mit vier Benutzerterminals von Kuiper und einer Bodenstation in Texas zu verbinden, die Breitbandsignale senden und empfangen kann. Kuiper hat mit seinen Terminals bereits einige Tests vor Ort abgeschlossen und behauptet, maximale Durchsatzgeschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit / s zu erreichen.

Als Referenz behauptet das Beta-Programm von Starlink Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und 200 Mbit/s.

Es ist erwähnenswert, dass sich einige Astronomen in letzter Zeit darüber beschwert haben, dass diese Art von Satellitenkonstellationen die Beobachtungen des Nachthimmels stören könnten. Um dies auszugleichen, sagte Amazon, dass es "mit Astronomen und anderen in der Branche zusammengearbeitet hat, um die Sichtbarkeit der Satelliten des Kuiper-Systems zu verringern".

Es enthält sogar einen Sonnenschutz auf einem der Prototyp-Satelliten, um seine Fähigkeit zu dämpfen, Licht von der Sonne zu reflektieren.