Amazon Glow ist ein Projektor für Videoanrufe für Ihre Kinder

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat Glow vorgestellt, eine hübsche Ergänzung seiner Hardwarelinie, die ein Videotelefoniegerät mit einem Projektor verbindet und sich direkt an Familien richtet.

Es verfügt über einen Kurzdistanzprojektor, der auf eine Oberfläche gerichtet ist, um interaktive Spiele und Aktivitäten zu ermöglichen, mit denen der andere Teilnehmer des Anrufs interagieren kann.

Das bedeutet, dass Großeltern ihnen helfen könnten, von einem Tablet oder einem anderen Gerät, auf dem die neue Amazon Glow- App ausgeführt werden kann, das Lesen oder Lösen von Rätseln zu lernen, während ein zufriedenes Kind an der Konzentrationsfront leichter zurechtkommt.

Disney, Mattel, Nickelodeon und Sesamstraße sind alle an Bord, um bei der Veröffentlichung Inhalte für Glow zu erstellen, was bedeuten sollte, dass es viele erkennbare Charaktere und Welten gibt, in die man einsteigen kann.

Glow wird jedoch nicht sofort in großem Umfang veröffentlicht - es wird stattdessen eine begrenzte Auflage sein, zu der Sie für 249 US-Dollar Zugang anfordern können. Wir haben noch keine internationalen Preise oder ein festes Veröffentlichungsdatum. Das alles deutet darauf hin, dass Amazon nicht Millionen von dem Ding bauen will, bevor es herausfindet, dass es nicht so beliebt ist wie erhofft.

Es ist sicherlich ein faszinierendes Konzept, und eines, das ein wenig riskanter ist als vieles von dem, was Amazon kürzlich vorgestellt hat. Wir werden also beobachten, ob es ein großes Publikum findet.

squirrel_widget_6109515