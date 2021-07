Alexa ist bereit, alle Olympia-Infos für Team GB und Team Irland zu liefern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind nach vielen Spekulationen und Verzögerungen fast im Gange. Und Alexa ist bereit und eifrig. Amazon hat Alexa mit einer Reihe von voreingestellten Fragen gefüllt, die Sie stellen können, um schnell die Informationen zu erhalten, die Sie für die Olympischen Spiele benötigen. Zugegeben, es ist nur für Team GB und Team Irland, aber das ist in Ordnung, denn was braucht man sonst noch?

Es gibt spezifische Fragen, die einige zuvor gesammelte Informationen an diesem Tag sammeln werden. Diese sind:

„Alexa, was ist das Olympia-Update?“

„Alexa, was ist das Paralympics-Update?“

„Alexa, was ist das Olympia-Update von Team GB?“

„Alexa, was ist das Olympia-Update von Team Ireland?“

„Alexa, was ist das Paralympics-Update von Team Ireland?“

„Alexa, welches Land hat die meisten Goldmahlzeiten?“

„Alexa, wie hoch ist der Medaillenspiegel von Team GB?“

„Alexa, wie hoch ist der Medaillenspiegel von Team Ireland?“

„Alexa, wer ist die Athletin des Tages?“

Es ist ziemlich cool, jeden Morgen ein so praktisches Update für dich bereit zu haben und erspart dir das Nachschlagen. Es ist wie eine tägliche Nachbesprechung dessen, was bei dem meistgesehenen Sportereignis der Welt passiert ist. Besonders schön ist es, die Medaillenzahlen und Zusammenfassungen der Aktion zur Hand zu haben. Von den Olympischen Spielen kann man sowieso nur begrenzt zusehen.

Seltsamerweise wird der Athlet des Tages eine zufällige Auswahl sein und keine außergewöhnlich gute Leistung. Aber das gibt einen Einblick in die Teams als Ganzes. Sie erhalten detaillierte Informationen über den Athleten, nicht nur seine spezifischen Leistungen bei diesen Olympischen Spielen.

Alexa ist auch darauf vorbereitet, alle Informationen zu den Paralympics einzubinden, die danach stattfinden werden.

Die Updates für die Spiele beginnen am Freitag, den 23. Juli und werden bis zum Abschluss am 8. August fortgesetzt. Anschließend können Sie vom 24. August bis 5. September die Paralympics-Updates abrufen.