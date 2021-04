Amazon gibt bekannt, wann der Prime Day 2021 stattfinden wird

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist die jährliche Spar-Extravaganz von Amazon, findet jedoch nicht immer am selben Tag oder sogar im selben Monat statt. Das macht es schwierig vorherzusagen, wann der Prime Day von Jahr zu Jahr stattfinden wird, und 2021 ist keine Ausnahme. Amazon hat uns jedoch gerade einen wichtigen Hinweis gegeben.

Das Unternehmen gab während seiner Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals bekannt, dass es den Prime Day 2021 in das zweite Quartal verschieben wird. Insbesondere sagten Führungskräfte von Amazon, dass der Prime Day im Juni landen wird. Der diesjährige Verkauf wird auch eine zweitägige Veranstaltung sein: "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die zweitägige Sparveranstaltung im zweiten Quartal abhalten werden", sagte Brian Olsavsky, CFO von Amazon, auf der Telefonkonferenz.

Leider würde Olsavsky immer noch kein genaues Datum für Juni angeben. Er erklärte jedoch, warum Amazon im Oktober letzten Jahres den Prime Day veranstaltete und nicht im Juli, was typischer ist. Er erklärte auch, warum das Unternehmen den Juli dieses Jahres ausschließt, und sagte, dass es wahrscheinlich ein großer Urlaubsmonat für die Verbraucher sein wird:

"Zum Zeitpunkt des letzten Jahres hatten wir vorgehabt, den Prime Day früher abzuhalten. Wir - es gibt eine Reihe von Faktoren, die Olympischen Spiele, die es dieses Jahr noch gibt. In einigen - vielen Bereichen ist der Juli ein großer Urlaubsmonat. Es ist also vielleicht besser, wenn Kunden, Verkäufer und Verkäufer mit einem anderen Zeitraum experimentieren. Wir haben natürlich 2020 anders herum experimentiert, indem wir ihn in den Oktober verschoben haben, aber wir glauben, dass dies der Fall sein könnte Ein besseres Timing später im zweiten Quartal. Das testen wir dieses Jahr. "

Als Referenz hat Amazon in den vergangenen Jahren den Prime Day an folgenden Daten abgehalten:

Mittwoch, 15. Juli 2015: 24 Stunden Dienstag, 12. Juli 2016: 24 Stunden Dienstag, 11. Juli bis 12. Juli 2017: Dauerte 30 Stunden Montag, 16. Juli bis 17. Juli 2018: Dauer 36 Stunden Montag, 15. Juli bis 16. Juli 2019: Dauer 48 Stunden Dienstag, 13. Oktober bis 14. Oktober 2020: Dauer 48 Stunden

Basierend auf diesen vorherigen Daten könnte der Prime Day 2021, wenn wir raten müssten, am Montag, dem 14. Juni oder am Dienstag, dem 15. Juni stattfinden. Wir werden Sie informieren, sobald Amazon das tatsächliche Datum bekannt gibt. In der Zwischenzeit können Sie sich auf unseren Prime Day Hub einstellen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Schreiben von Maggie Tillman.