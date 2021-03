Amazon eröffnet seinen ersten kassenfreien Laden in Großbritannien - gehen Sie einfach raus!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat sein erstes Geschäft in Großbritannien eröffnet - tatsächlich ist es das erste außerhalb der USA, das die "Just Walk Out" -Technologie verwendet, die es in seinen Amazon Go-Geschäften eingeführt hat , zuerst in seiner Heimatstadt Seattle und dann anderswo.

Anstelle von Amazon Go wird das Geschäft in Großbritannien als Amazon Fresh bezeichnet. Wir gehen also davon aus, dass weitere Geschäfte diesen Namen verwenden werden. Es wird gemunkelt, dass Amazon in Großbritannien bis zu 30 Geschäfte auf den Markt bringen könnte. Die Eröffnung erfolgt Tage nach unseren Spekulationen über den Standort des ersten britischen Geschäfts .

Das Geschäft befindet sich in Ealing, West-London (59 The Broadway, Ealing, London, W5 5JN, wenn Sie mitmachen möchten) und verfügt laut Amazon über 2.500 Quadratmeter Einkaufsfläche.

Amazon Go-Geschäfte verwenden die sogenannte "Just Walk Out" -Technologie, was im Wesentlichen bedeutet, dass es keine Kassierer oder Kassen gibt. Sie treten ein, scannen die Amazon-App am Gate (das natürlich mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft ist), erledigen Ihre Einkäufe und gehen einfach hinaus. Anschließend erhalten Sie per E-Mail eine Quittung für Ihren Einkauf.

Der Laden ist im Grunde ein Supermarkt - denken Sie an Tesco Metro. Einige in den USA bieten mehr Fertiggerichte und Kaffee (Amazon Go) als ein allgemeineres Geschäft (Amazon Fresh) an, und dies scheint nicht zuletzt wegen des Namens in der letzteren Kategorie zu liegen.

Es werden warme Speisen angeboten, die "regelmäßig aufgefüllt und aus einem beheizbaren Schrank zum Mitnehmen serviert werden, damit die Speisen heiß sind und Sie sich nicht anstellen müssen".

Wir haben den ursprünglichen Amazon Go-Store in der Heimatstadt von Amazon, Seattle, besucht und können bestätigen, dass dies eine bemerkenswerte Erfahrung ist. Es gibt über 25 solcher Geschäfte in den USA und Amazon soll seit langem eines in Großbritannien eröffnen.

Dieser Amazon Fresh Store verkauft auch Waren von Eigenmarken, die (etwas ungewöhnlich) "von Amazon" genannt werden. Amazon arbeitet mit Morrisons für seine Amazon Fresh-Lieferwaren zusammen, und wir gehen davon aus, dass die Waren unter dieser Marke wahrscheinlich ebenfalls aus Morrisons stammen.

Diese Marke umfasst Fleisch-, Geflügel- und Fischprodukte sowie Milchprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren, frisch zubereitete Mahlzeiten und alltägliche Dinge. Zufälligerweise wird dieser Laden auch Haushaltswaren, Zeitschriften, Blumen, Amazon-Geräte und mehr verkaufen.

Also ja, Sie können einen Echo Dot neben einem Laib Brot in Ihren Korb legen.

Schreiben von Dan Grabham.