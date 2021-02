Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon bringt eine eigene Version von Kickstarter oder Indiegogo auf den Markt. Es handelt sich um Konzeptprodukte, die selbst hergestellt werden sollen, solange genügend Leute die Konzepte vorbestellen. Als Build It bezeichnet, ist es eine Erweiterung der Day One Editions-Initiative des Unternehmens.

Vor ein paar Jahren startete Amazon Day One Editions, ein Programm, das frühe Hardware wie Echo Frames anbietet, die möglicherweise nicht für eine globale Veröffentlichung bereit oder geeignet sind. Jetzt bietet Amazon Build It an, eine neue Methode, um das Interesse der Verbraucher an Konzepten zu messen, die es erstellen möchte.

Laut Amazon wird ein Konzept, das innerhalb von 30 Tagen sein Vorbestellungsziel erreicht, erstellt. Unterstützer werden unter den Ersten sein, die das Konzept in die Hände bekommen. Sie werden nur belastet, wenn das Produkt versendet wird. Wenn das Vorbestellungsziel nicht erreicht wird, wird das Produkt nicht gebaut und es wird Ihnen keine Gebühr berechnet.

Für eine begrenzte Zeit erhalten Sie bei Vorbestellung einen Sonderpreis. Diese Aktion ist 30 Tage lang verfügbar.

Amazon hat Build It am 17. Februar 2021 auf den Markt gebracht. Zum Start bietet es drei Alexa-fähige Geräte an, die Sie vorbestellen können: einen intelligenten Haftnotizendrucker, eine intelligente Ernährungsskala und eine intelligente Kuckucksuhr. Wenn sie jeweils ihre Vorbestellungsziele erreichen, wird Amazon sie alle erstellen.

Kosten: Sonderpreis von 89,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab)

Sonderpreis von 89,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab) Voraussichtlicher Versand: Zwischen Juli 2021 und September 2021

Zwischen Juli 2021 und September 2021 Frist: Dieser Gegenstand wird nur gebaut, wenn das Ziel bis 19 erreicht ist März 2021

Bezugsquellen: Amazon US

Dieser intelligente Haftnotizendrucker druckt Ihre Einkaufslisten, Aufgabenlisten, Erinnerungen und Kalenderereignisse. Es verwendet Thermotechnologie, benötigt also niemals Tinte oder Toner, und Amazon sagte, dass die Papierrollen leicht nachzufüllen sind. Alles, was Sie tun müssen, ist Alexa zu bitten, etwas zu drucken - sogar Rätsel -, um loszulegen.

Kosten: Sonderpreis von 34,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab)

Sonderpreis von 34,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab) Voraussichtlicher Versand: Zwischen Juli 2021 und September 2021

Zwischen Juli 2021 und September 2021 Frist: Dieser Gegenstand wird nur gebaut, wenn das Ziel bis 19 erreicht ist März 2021

Bezugsquellen: Amazon US

Diese intelligente Waage wird mit einer Echo-Show kombiniert, um Nährwertinformationen für "Tausende von Zutaten und Lebensmitteln basierend auf dem Gewicht" anzuzeigen. Sagen Sie einfach: "Alexa, fragen Sie Smart Scale, wie viel Zucker in diesen Orangen enthalten ist" oder "Alexa, fragen Sie Smart Scale, wie viel Kalorien 200 Himbeeren wiegen sollen".

Kosten: Sonderpreis von 79,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab)

Sonderpreis von 79,99 USD (Promo läuft am 19. März 2021 ab) Voraussichtlicher Versand: Zwischen Juli 2021 und September 2021

Zwischen Juli 2021 und September 2021 Frist: Dieser Gegenstand wird nur gebaut, wenn das Ziel bis 19 erreicht ist März 2021

Bezugsquellen: Amazon US

Diese Kuckucksuhr funktioniert mit Alexa und verfügt über 60 LEDs, einen mechanischen Kuckuckvogel und eingebaute Lautsprecher für Timer und Alarme. Es kann an einer Wand oder einem Regal montiert werden und ist zu bestimmten Zeiten für Geräusche und Bewegungen konfigurierbar. Um loszulegen, sagen Sie einfach "Alexa, stellen Sie einen 10-Minuten-Timer ein".

Es ist ganz einfach: Besuchen Sie die Listingseite des Konzepts bei Amazon. Sie sehen einen Fortschrittsbalken und einen Prozentsatz, der anzeigt, ob das Ziel erreicht wurde.

Derzeit scheinen Build It-Konzepte auf die USA beschränkt zu sein. Wir werden diesen Leitfaden aktualisieren, wenn wir mehr über die internationale Verfügbarkeit erfahren.

Weitere Informationen finden Sie im Blog-Beitrag von Amazon . Wir haben diesen Leitfaden auch für Day One Editions.

Schreiben von Maggie Tillman.