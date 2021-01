Die Just Walk Out-Technologie von Amazon wird in den Hudson Airport Stores eingeführt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die innovative Just Walk Out-Technologie von Amazon, mit der Kunden einfach Sachen aus einem Regal nehmen, in den Warenkorb legen und dann hinausgehen können, wird ab dem ersten Quartal dieses Jahres an Dritte weitergegeben.

Das erste Drittunternehmen, das diese Technologie übernimmt, ist Hudson, das sie in seinen Flughafen-Convenience-Stores implementieren wird. Der erste wird irgendwann im ersten Quartal dieses Jahres der Hudson Nonstop Store am Flughafen Dallas Love Field sein.

Die große Attraktion für die Just Walk Out-Technologie besteht natürlich darin, dass sie nicht mehr in einer Warteschlange stehen muss, die auf das Auschecken wartet.

Wenn Sie den Laden betreten, scannen Sie einen QR-Code in einer kostenlosen Amazon Go-App, nehmen die gewünschten Dinge aus den Regalen und gehen hinaus. Die Gegenstände, die Sie entfernt haben, werden Ihnen sofort nach Ihrer Abreise in Rechnung gestellt.

Bei so vielen Geschäften, die im Moment unnötigen Kontakt zwischen vielen Menschen beseitigen möchten, ist dies eine Technologie, die viele Vorteile bietet. Das spart nicht mehr nur Zeit.

Als wir die Technologie im ursprünglichen Amazon Go Store in Seattle getestet haben, waren wir erstaunt, wie gut sie funktioniert hat. Sogar bis zu dem Punkt, an dem es nicht durch unsere Unentschlossenheit getäuscht wurde.

Damit meinen wir, wenn Sie etwas aus dem Regal nehmen und es wieder zurückstellen, weil Sie es sich anders überlegt haben, werden Sie nicht belastet. Keine Hotel-Minibar-ähnlichen Ängste hier.

Hudson sagte in seiner Pressemitteilung, dass der Flughafen Dallas zwar der erste sein wird, der weitere Rollout jedoch später im Jahr an anderen Standorten fortgesetzt wird.

Derzeit sind mehr als 1.000 Filialen in Betrieb, sodass viel Raum für Erweiterungen besteht, wenn sich die erste Implementierung in Dallas als großer Erfolg herausstellt.

Schreiben von Cam Bunton.