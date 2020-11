Amazon bringt verbesserte Echo Frames Smart Brillen für 250 US-Dollar auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat eine verbesserte Version seiner Echo Frames Smart-Brille angekündigt, die einen besseren Klang, eine längere Akkulaufzeit und zusätzliche Farben bietet. Die neuen Echo Frames sind jetzt endlich verfügbar.

Amazon stellte Echo Frames 2018 als eine Alexa-fähige Smart-Brille für 180 US-Dollar vor . Sie waren ein Produkt, das nur auf Einladung „ Day One Edition “ erhältlich war. Jetzt sind sie jedoch vollständig realisiert und können ohne Einladung direkt bei Amazon gekauft werden. Das Modell der zweiten Generation kostet 249,99 US-Dollar - ein Preissprung von 70 US-Dollar. Bestehende Besitzer von Day One Edition Echo Frames können für 70 US-Dollar auf das neue Modell upgraden.

Die neuen Echo Frames lassen sich grundsätzlich mit einem iOS- oder Android-Telefon koppeln, stellen eine Verbindung zur Alexa-App her und können die Smart Assistant-Funktionen von Amazon nutzen, ähnlich wie die Amazon Echo Buds. Sie ähneln den alten Echo-Rahmen und sind in Schwarz sowie in den Farben Blau oder Schildpatt erhältlich. Amazon arbeitet auch mit LensCrafters zusammen, damit Sie dazu passende Brillengläser erhalten können.

Amazon sagte das neue Echo Frames vorbestellbar ist und vom 10. Dezember 2020 in den USA veröffentlichen. Um zu sehen, wie sie sich mit den Dutzenden anderer Alexa-fähiger Geräte vergleichen lassen, die Amazon selbst verkauft, lesen Sie unseren Leitfaden hier.

Schreiben von Maggie Tillman.