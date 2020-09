Amazon One verwendet Ihre Handfläche für kontaktloses Bezahlen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat ein kontaktloses Zahlungssystem angekündigt, das weder eine Karte noch ein Telefon benötigt. Stattdessen kann Amazon One Ihre Handfläche lesen, um Zahlungen zu ermöglichen.

Die Technologie kann auch für den Ticketlosen Eintritt in Stadien, das Einlösen von Kundenkartenangeboten oder sogar als Ersatz für Lesegeräte für Sicherheitsausweise am Arbeitsplatz verwendet werden und wird zunächst in einigen Amazon Go- Geschäften installiert. Es wird am Eingangstor hinzugefügt, damit Kunden im Rahmen ihres Einkaufserlebnisses ohne Kassierer einscannen können.

Die Registrierung bei Amazon One ist ganz einfach: Sie legen Ihre Kreditkarte in das Lesegerät ein und bewegen die Handfläche über das Gerät. Sie werden aufgefordert, diese Karte Ihrem eigenen Handflächenabdruck zuzuordnen.

Sie können sich entweder mit einer oder zwei Handflächen anmelden - falls sich auf beiden Seiten ein Lesegerät befindet. Nach der Registrierung müssen Sie Ihre Handfläche nur noch einmal über den Leser bewegen, wenn Sie den Laden besuchen.

Sie benötigen nicht einmal ein Amazon-Konto, um Amazon One nutzen zu können, da es stattdessen mit Ihrer Bank oder Kreditkarte verknüpft ist.

Amazon wird die Technologie auch Dritten anbieten. Stadien könnten beispielsweise den Zugang über das System beschleunigen, anstatt das Scannen von Tickets zu erfordern.

Dies gilt natürlich eher für den Fall, dass die Pandemie vorbei ist und Teilnehmer an Sportveranstaltungen und dergleichen zur Rückkehr berechtigt sind.

"Wir freuen uns, Amazon One in mehr Einzelhandelsumgebungen zu sehen und führen aktive Gespräche mit mehreren potenziellen Kunden. Darüber hinaus müssen wir Sie bitten, auf dem Laufenden zu bleiben", sagte Amazon in einem eigenen Blog.

