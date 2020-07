Der Amazon Prime Day 2020 kommt "später im Jahr" nach Großbritannien und in die USA, Indien im August

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Es war offensichtlich, dass sich der Amazon Prime Day 2020 verzögert hatte, aber wir fragten uns, ob er vollständig abgesagt worden war. Jetzt haben wir die Bestätigung von Amazon, dass der Prime Day "später in diesem Jahr" weltweit stattfinden wird, einschließlich der USA und Großbritannien.

Das ist mit Ausnahme von Indien, das am 6. und 7. August seinen ersten Tag hat. Achten Sie also in Kürze auf weitere Neuigkeiten.

Da Amazon wahrscheinlich nicht möchte, dass der Prime Day die vorweihnachtliche Geschenkkaufsaison und den Black Friday beeinträchtigt, sollten Sie damit rechnen, dass die Veranstaltung eher früher als später stattfindet - wir würden Anfang September damit rechnen.

Für die Angebote an diesem Tag müssen Sie diese Schlüsselseiten auf den US- und UK-Websites von Amazon aufrufen.

Wie immer sind einige der besten Angebote am Amazon Prime Day auf Amazon-Geräten, aber es wird zweifellos Stapel von Top-Angeboten in allen wichtigen Produktkategorien wie TV, Laptops, Smart Home, Fitness, Kameras, Spiele (einschließlich) geben Konsolen) und mehr.

Wir haben auch die neuesten Prime Day-Angebote auf unseren kuratierten Seiten hier auf Pocket-lint - setzen Sie ein Lesezeichen für diese Seiten im Voraus für Amazon US und Amazon UK .

Sie können auch ein Alexa-fähiges Gerät wie Amazon Echo oder Amazon Dot fragen: "Alexa, was sind Ihre Angebote?", Und Sie erhalten einen Überblick über viele Prime Day-Angebote. Fragen Sie jetzt Alexa.

Um Amazon Prime Day-Angebote zu erhalten, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Wenn Sie dies nicht tun, ist es höchste Zeit, dass Sie sich anmelden - es kostet £ 79 pro Jahr (oder £ 7,99 pro Monat , wenn Sie die einmalige Zahlung nicht erreichen können).