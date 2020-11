Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Instant Pot ist ein Synonym für Black Friday, da Amazon in den USA immer hohe Rabatte gewährt. Jetzt breitet sich die Instant Pot-Begeisterung in Großbritannien aus, daAmazon den Preis für das Instant Pot Duo 80 8L auf 79,99 £ gesenkt hat - das ist eine Ersparnis von 20 £ in diesem frühen Black Friday-Deal.

Der Instant Pot Duo ist ein Oberflächen-Schnellkochtopf, der etwas intelligenter ist als alte Schnellkochtöpfe. Sie müssen die Temperatur nicht anpassen, um den Druck aufrechtzuerhalten oder das Rasseln zu hören, wie Sie es bei Schnellkochtöpfen mit Kochfeld getan haben, die in den 1980er Jahren beliebt waren. Der Druck wird vom Instant Pot automatisch verwaltet.

Es ist mehr als nur ein Schnellkochtopf, denn es ist auch ein Slow Cooker, Dampfgarer, Reiskocher, Joghurthersteller - es wird seine Talente auf viele kulinarische Aufgaben übertragen - und es gibt keinen Mangel an Instant Pot-Rezepten, die online zu finden sind. Es kann das Garen mit Druck beschleunigen oder das Garen für Eintöpfe und Fleischgerichte zum Schmelzen im Mund verlangsamen - und bietet einen 24-Stunden-Verzögerungstimer.

Dieses Modell hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern, 13 verschiedene Programme und wird mit einer vollständigen Palette an Zubehör geliefert. Wir haben keine Ahnung, wie lange dieser Instant Pot abgezinst wird.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Chris Hall.