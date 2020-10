Amazon Kindle: Eine kurze Geschichte ab dem ursprünglichen Kindle

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Amazon Kindle wurde mit einem echten Ziel auf den Markt gebracht: Menschen Bücher zu bringen. Der Kindle wurde nie entwickelt, um mit Tablets zu konkurrieren, und das Festhalten an diesem Prinzip hat es dem Kindle ermöglicht, sich bis heute weiterzuentwickeln und seine Aufgabe zu erfüllen.

Der Kindle ist eines unserer Lieblingsgeräte geblieben. Wo Tablets, Telefone, PCs und Fernseher radikale Veränderungen erfahren haben, sind die Technologie und die Funktionen des Kindle der Aufgabe treu geblieben, haben sich jedoch im Einklang mit der Technologie weiterentwickelt.

Der Kindle bietet Ihnen Zugriff auf digitale Bücher und bietet die beste Methode zum Lesen. Dies ist das Leitprinzip, das den Kindle antreibt. Es geht ums Lesen, Lesen und Lesen. Es ist ein Tool für einen einzelnen Job, kein Tool für viele (dafür gibt es den Kindle Fire, den wir hier ignorieren.)

Wir haben uns die Archive der Kindle-Geschichte angesehen, angefangen vom ursprünglichen E-Book-Reader von Amazon bis hin zu den heutigen Geräten.

Amazon Kindle (2007)

Der im November 2007 eingeführte Amazon Kindle wurde im NewsWeek-Magazin vorgestellt. Es wurde am 19. November auf Amazon.com zum Verkauf angeboten und war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Es wurde sofort als "iPod des Lesens" bezeichnet.

Der ursprüngliche Kindle mit einem 6-Zoll-E-Ink-Display bot eine kostenlose drahtlose Verbindung über das EV-DO-Netzwerk von Sprint auf dem von Amazon angekündigten neuen Whispernet.

Da es jedoch keine Touch-Steuerung gab, bot der Kindle eine vollständige Tastatur, Navigationstasten und ein eigenartiges keilförmiges Design, um das Halten zu verbessern. Es bot auch einen Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse sowie einen erweiterbaren SD-Kartenspeicher.

Da die Seitennavigation schwierig war, gab es eine zweite Anzeige mit einem Scrollrad, um die Auswahl auf der Anzeige zu erleichtern. Dies war erforderlich, da das E-Ink-Display zu langsam zum Aktualisieren war, um ein natürliches Navigationserlebnis zu bieten.

Es kostete 399 US-Dollar und war nur in den USA erhältlich. Zum Start bot es Zugang zu 90.000 Büchern.

Amazon Kindle 2 (2009)

Am 9. Februar 2009 aktualisierte Amazon den Kindle mit der Einführung des Kindle 2. Das verrückte Design des Kindle 2007 wurde gegen ein konventionelleres, flacheres Design mit einem flacheren und weniger dominierenden Tastenlayout ausgetauscht.

Das 6-Zoll-E-Ink-Display wurde jedoch beibehalten, wodurch die Technologie für schnellere Seitenwechsel und eine bessere Aktualisierung verbessert wurde, während von den ursprünglichen 4 Graustufen auf 16 übergegangen wurde Tausende von Büchern.

Ein neuer Navigationscontroller wurde hinzugefügt, um die Auswahl von Text und Optionen auf dem Bildschirm zu vereinfachen.

Der Kindle Store war zu diesem Zeitpunkt auf rund 230.000 Titel erweitert worden, und der Kindle 2 wurde mit dem exklusiven Steven King namens Ur auf den Markt gebracht.

Es kostete ursprünglich 359 US-Dollar, reduzierte sich auf 299 US-Dollar und dann auf 259 US-Dollar. Der Kindle 2 wurde dann für die am 7. Oktober angekündigte Kindle 2 International Edition eingestellt und für globale drahtlose Verbindungen auf GSM umgestellt.

Der Kindle brach auch in eine Reihe größerer Geräte namens Kindle DX ab, die zum Lesen von Zeitschriften bestimmt waren, überlebte jedoch nur zwei Generationen, bevor sie nicht mehr angeboten wurden.

Amazon Kindle Keyboard (2010)

Das Kindle Keyboard war das erste Kindle, das am 29. Juli 2010 in Großbritannien verkauft wurde. Es wurde ursprünglich als Kindle 3 eingeführt, eine offensichtliche Weiterentwicklung des Kindle 2, wurde jedoch in Kindle Keyboard umbenannt.

Durch die Kindle-Tastatur wurden die Steuerelemente für das Umblättern von Seiten an den Rändern kompakter und der Navigationscontroller neben der Tastatur platziert. Es gab immer noch keinen Touchscreen, so dass die Tastatur zum Surfen und Kaufen im Kindle Store verwendet wurde.

Die andere große Abkehr war eine reine Wi-Fi-Version, was einen niedrigeren Preis bedeutet. Es war 139 $ / 109 £ für Wi-Fi und die 3G-Version kostete 189 $ / 149 £. Der neue britische Kindle Store wurde am 27. August 2010 mit Zugang zu 400.000 Büchern eröffnet.

Das Display ist immer noch ein 6-Zoll-E-Ink-Display und bietet jetzt 600 x 800 Pixel.

Kindle Touch (2011)

Am 28. September 2011 hatte Amazon einen großen Tag und kündigte nicht nur einen Kindle der vierten Generation an, sondern auch den Kindle Fire, der sich in Tablets verzweigte. Für die Kindle-Familie war das wichtigste Gerät jedoch der Kindle Touch. Der Touch war die erste Implementierung des Touchscreens, bei der die Navigationstasten und die Tastatur fallen gelassen wurden.

Das neue Gerät behielt das 6-Zoll-E-Ink-Display bei, aber jetzt wurde Touch hinzugefügt, da Amazon der Ansicht war, dass die Aktualisierungsrate schnell genug und die Erfahrung sauber genug war, um diesen Schritt auszuführen. Es gab 4 GB Speicher und eine Akkulaufzeit von Wochen.

Der Kindle Touch war wieder in den Versionen Wi-Fi und 3G erhältlich und führte die Röntgenfunktion von Amazon ein. Es wurde ursprünglich in den USA eingeführt, wurde jedoch im März 2012 international. Der Kindle Touch kostete beim Start in den USA 99 US-Dollar für WLAN und 149 US-Dollar für 3G.

Kindle Paperwhite (2012)

Die Gerüchte über einen frontbeleuchteten Kindle tauchten nicht lange nach dem Start des Touch auf, aber es war der 6. September 2012, als Amazon den Kindle Paperwhite ankündigte. Das Gerät der ersten Generation fügte dem Display eine Beleuchtung hinzu, was ein großer Durchbruch war, sodass Sie jetzt mit manueller Helligkeitsanpassung im Dunkeln lesen konnten.

Es wurde ursprünglich mit einem 6-Zoll-212ppi-Display und in 3G- und Wi-Fi-Editionen auf den Markt gebracht, wobei wiederum ausschließlich die Touchscreen-Navigation zum Einsatz kam.

Die zweite Ausgabe (Paperwhite 2) wurde am 3. September 2013 mit einem verbesserten E-Ink-Display angekündigt, das dank eines leistungsstärkeren Prozessors einen besseren Kontrast und schnellere Seitenwechsel bietet. Die Beleuchtung wurde ebenfalls verbessert, um ein gleichmäßigeres Frontlicht zu erzielen.

Die dritte Ausgabe des Kindle Paperwhite wurde am 30. Juni 2015 angekündigt und hat das E-Ink-Display auf 300 ppi erhöht, mit der doppelten Pixelanzahl des Modells 2012. In diesem Modell wurde auch die Bookerly-Schriftart vorgestellt, die Amazon-eigene Schriftart zum Lesen.

Amazon Kindle (2014)

Während der größte Teil der Aufmerksamkeit auf die Fortschritte gerichtet war, die zuerst beim Berühren und dann bei der Frontbeleuchtung des Paperwhite anfielen, fuhr der bescheidene Kindle fort.

Diese 2014 angekündigte Version des Amazon Kindle wurde vor allem wegen ihres Preises angekündigt, der zusammen mit dem fortschrittlichen Kindle Voyage eingeführt wurde . Dieser Kindle ist im Vergleich vielleicht einfach, aber mit einem Preis von nur £ 59 / $ 79 ist er der billigste Kindle, aber immer noch voll ausgestattet und bietet einen großartigen Einstieg in die Welt der E-Book-Reader.

Der Kindle bot volle Touch-Steuerung und ein 6-Zoll-E-Ink-Display, jedoch keine 3G-Verbindung, da nur Wi-Fi verwendet wurde. Aber es gab 4 GB Speicherplatz und einen Akku, der Ihnen wochenlanges Lesen ermöglicht.

Amazon Kindle Voyage (2014)

Der Kindle Voyage nimmt viel von dem, was Amazon anderswo getan hat, und verfeinert es weiter. Es wurde am 18. September 2014 zusammen mit dem £ 59 Basic Kindle angekündigt und bietet einen ziemlichen Kontrast in der Kindle-Familie.

Der Kindle Voyage wollte das Kindle-Erlebnis verbessern, indem er die Frontblende entfernte und Touch-Controller neben dem Display platzierte, um das Umblättern zu erleichtern, ohne über das Display wischen zu müssen. Gleichzeitig bietet das Display eine adaptive Frontbeleuchtung, eine Besonderheit dieses Modells.

Das Display ist immer noch ein 6-Zoll-E-Ink-Display mit einer Auflösung von 300 ppi. Der Kindle Voyage sollte den Benutzern ein erstklassiges Leseerlebnis bieten, hat jedoch einen hohen Preis von 169 GBP / 199 USD für das Wi-Fi-Modell oder 229,99 GBP / 289 GBP für die 3G-Version.

Amazon Kindle Oasis (2016)

Der Amazon Kindle Oasis wurde am 13. April 2016 angekündigt und ist eine radikale Abkehr vom Kindle-Design, bei dem das Gerät kaputt geht und neu gestartet wird.

Es bietet ein Gerät, das viel dünner und leichter als jeder andere Kindle ist, die Hardware auf einer Seite in den Griff zieht und zwei Schaltflächen zum Umblättern der oberen Seite bietet. Ziel ist es, es zu einem Einhand-Lesegerät der Superlative zu machen.

Es bietet eine verbesserte Frontbeleuchtung, aber es fehlt die adaptive Beleuchtung des Voyage, und es bleibt wieder bei einem 6-Zoll-E-Ink-Display mit 300 ppi.

Es wird mit einer Akkufachabdeckung geliefert, die die Lebensdauer auf bis zu 9 Wochen verlängert. Damit ist dieser Kindle der bisher langlebigste. Aber es ist auch das teuerste mit einem Preis von £ 269,99.

Amazon Kindle Oasis (2017)

Es gibt eine neue Oase in der Stadt, und dieses Mal nimmt Amazon eine große Änderung vor, die wir bisher auf dieser Liste noch nicht gesehen haben: Es erhöht die Bildschirmgröße auf bis zu 7 Zoll. Während die Auflösung bei 300 dpi bleibt, ist die neue Oasis viel ehrgeiziger als die Version 2016.

Die neue Oasis wurde am 11. Oktober angekündigt und bietet IPX8-Wasserdichtigkeit, eine weitere Premiere für Kindle, sowie Unterstützung für Audible-Bücher - obwohl dies auch für einige der älteren Modelle gilt.

Es bringt auch einen willkommenen Preisverfall mit sich und bietet dieses dünne Leseerlebnis für 229,99 £ , eine Preissenkung von 40 £ gegenüber dem Vorgängermodell. Sie erhalten dafür auch 8 GB Speicherplatz (mit 32 GB als Option), was mehr Platz für all diese Hörbücher bedeutet.

Es hat jetzt auch eine adaptive Frontbeleuchtung.

Amazon Kindle Paperwhite (2018)

Im Jahr 2018 kündigte Amazon ein neues Modell des Kindle Paperwhite an, das mit einem helleren Display und einem flacheren Bildschirm von Rand zu Rand ausgestattet war. Bluetooth wurde auch unterstützt, um Hörbücher über den Audible-Dienst von Amazon auch über Kopfhörer abzuspielen.

Weitere Highlights dieses Paperwhite waren ein gummierter, rutschfester Rücken und ein Schuss IPX8-Abdichtung. Das Ergebnis war ein solideres und zuverlässigeres Lesegerät, das auch augenschonend und auch gut zu bedienen war.

Das Paperwhite von 2018 hatte auch einen sehr sparsamen Batterieverbrauch mit einer Nutzungsdauer von bis zu sechs Wochen. Wir haben jedoch festgestellt, dass dies weitgehend davon abhängt, wie oft Sie es verwendet haben.

Wir waren von diesem Modell beeindruckt und obwohl es für die meisten Menschen das Modell war, das wir wählen mussten.

Amazon Kindle Oasis (2019)

Der Kindle Oasis von 2019 wurde als ultimatives Lesegerät mit einem großen 7-Zoll-Display entwickelt, das die Vorderseite des Geräts dominierte.

Das Design dieses Kindle Oasis umfasste mehr LEDs für verbesserte Helligkeit, automatische Helligkeit und Wasserdichtigkeit.

Dieses Modell erfreute sich auch weiterhin einer verbesserten Akkulaufzeit, die bis zu sechs Wochen dauern konnte. Wir waren der Meinung, dass der Kindle Oasis 2019 ein großartiges Kit war. Es war vielleicht der teuerste Kindle der Zeit, aber es war auch der bisher beste Kindle.

Amazon Kindle Kids Edition (2019)

Die Amazon Kindle Kids Edition wurde 2019 in Form eines 6-Zoll-Kindle für Einsteiger veröffentlicht, der sich speziell an kleine Leute richtet.

Die Kids Edition wurde mit einem Jahresabonnement für Fire for Kids Unlimited (auch bekannt als FreeTime Unlimited) geliefert, um Kindern den einfachen Zugriff auf altersgerechte Inhalte ohne großen Aufwand zu ermöglichen. Grundsätzlich ist dieses Gerät die lesezentrierte Alternative zu den Fire Tablets des Unternehmens für Kinder .

Seltsamerweise wurde die Kids Edition nicht mit Wasserdichtigkeit auf den Markt gebracht, was wie ein Versehen bei einem Gerät für Kinder erscheint, aber es wurde eine zweijährige Garantie gewährt.

Ein effizienter Akku, ein Bildschirm, der gut genug leuchtet, um nachts lesen zu können, und der zusätzliche kostenlose Zugriff auf Inhalte machten diesen Akku auf jeden Fall attraktiv.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Adrian Willings.