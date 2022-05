Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mehrere Kindle eBook-Reader werden im August den Zugang zum Amazon-Store verlieren. Ab diesem Zeitpunkt können die Nutzer keine neuen eBooks mehr über das Gerät selbst kaufen.

Die Nutzer haben bereits E-Mails von Amazon erhalten, in denen erklärt wird, welche Kindles betroffen sind.

Die Kindles, die ab August keinen Zugang mehr zum Online-Store haben werden, sind:

Kindle (2. Generation) International

Kindle DX International

Kindle Tastatur

Kindle (4. Generation)

Kindle (5. Generation)

Sie werden keine E-Mail erhalten haben, es sei denn, Sie haben einen der oben genannten mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft.

Der Grund für diesen noch nie dagewesenen Schritt ist unklar. Good E-Reader vermutet, dass es sich um ein TLS-Problem (Transport Layer Security) handeln könnte. Möglicherweise ist Amazon nicht in der Lage, diese Geräte auf die neuesten TLS-Spezifikationen für den Online-Datenschutz aufzurüsten. Dies ist jedoch derzeit nur eine Spekulation.

In Wirklichkeit werden diese Geräte nicht in der Lage sein, eBooks direkt zu kaufen, aber die Benutzer können sie auf der Website ihres lokalen Amazon-Händlers kaufen und sie automatisch auf einen älteren Kindle laden lassen, indem sie die Schaltfläche "Liefern an" auf der Seite verwenden.

Bestehende eBooks auf einem der betroffenen Kindles werden ebenfalls installiert bleiben.

Wenn Sie Ihren Kindle aufrüsten möchten, empfehlen wir Ihnen unseren praktischen Leitfaden zu den neuesten Amazon Kindle-Modellen hier.

Schreiben von Rik Henderson.