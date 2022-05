Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon wird seine Kindle-Familie von E-Readern im Laufe des Jahres 2022 endlich um EPUB-Unterstützung erweitern.

EPUB ist seit vielen Jahren das beliebte Format der Wahl für andere eBook-Reader, aber Amazon hat es aus dem einen oder anderen Grund immer nicht unterstützt. Nun hat Amazon bestätigt, dass der Dateityp bald mit der App "Send to Kindle" auf dem PC, Mac oder über den Chrome-Browser unterstützt wird.

Einige Android-Apps ermöglichen es Ihnen auch, Dateien über die Schaltfläche "Teilen" an den Kindle zu senden.

Alternativ können Sie Dateien auch per E-Mail an Ihren Kindle-Ereader senden. Jeder Kindle hat eine eigene E-Mail-Adresse und Sie können Dateien an Ihr Gerät weiterleiten, indem Sie sie an eine spezielle E-Mail anhängen.

Alle EPUB-Dateien, die an einen Kindle gesendet werden, müssen frei von DRM sein, damit sie funktionieren.

Während die EPUB-Unterstützung hinzugefügt wird, entfernt Amazon leider die Möglichkeit, MOBI- und AZW-Dateien auf einen Kindle zu übertragen.

Bestehende Dokumente und eBooks in diesen Dateitypen, die bereits auf Ihrem Computer gespeichert sind, werden weiterhin funktionieren, aber Sie werden nicht mehr in der Lage sein, die Send to Kindle-Apps oder den Dokumentendienst zu nutzen, um neue Dokumente auf Ihren Reader zu übertragen.

"MOBI ist ein älteres Dateiformat und unterstützt nicht die neuesten Kindle-Funktionen für Dokumente", erklärt Amazon.

Schreiben von Rik Henderson.