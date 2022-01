Neue Tipps und Tricks für Kindle Paperwhite (2021): Beherrschen Sie Ihren E-Book-Reader

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Kindle Paperwhite eignet sich hervorragend, um einfach abzutauchen und sich in Ihrer Lieblingsliteratur zu verlieren, endlos durch jede Seite zu scrollen und ein Buch nach dem anderen zu verschlingen. Aber wenn Sie ein bisschen Zeit haben, gibt es eine Reihe weniger bekannter Funktionen, mit denen es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen.

In dem Video unten – und den geschriebenen Tipps darunter – zeigen wir Ihnen einige unserer Lieblingstipps und -tricks, die Sie auf dem neuen Kindle Paperwhite ausprobieren können. Es ist erwähnenswert, dass die Software auf den meisten Kindle-Modellen sehr ähnlich ist, also funktioniert zwar nicht alles auf jedem Modell, aber vieles davon. Auch wenn Sie kein neues Paperwhite haben, gibt es hier immer noch Sachen zum Ausprobieren.

Wir mussten mit diesem anfangen, nur weil es die große neue Funktion des neuesten Kindle Paperwhite ist. Die warme Anpassung ist großartig, aber für viele ist es wahrscheinlich eine Funktion, die Sie lieber abends aktivieren würden, wenn Sie vor dem Schlafengehen lesen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, es zu planen.

Sie können den Einstellungsschatten entweder herunterklappen, indem Sie oben auf der Seite auf tippen oder nach unten wischen, dann auf den Abwärtspfeil tippen und dann „Zeitplan“ über dem Schieberegler „Wärme“ auswählen. Oder Sie können auf das Zahnrad „Alle Einstellungen“ tippen, dann „Geräteoptionen“ und dann „Wärmeplan“ auswählen.

Um die Funktion zu aktivieren, schalten Sie den Schalter ein und wählen Sie entweder „automatisch“, damit er mit dem Sonnenuntergang ein- und ausgeschaltet wird. Oder wählen Sie eine manuelle Zeit für die Aktivierung. Passen Sie nun den Wärmegrad unten auf der Seite an, um anzupassen, wie warm Sie es haben möchten.

Eine Funktion, die kürzlich den meisten Kindle-Software hinzugefügt wurde, ist die Möglichkeit, das Cover des Buches, das Sie gerade lesen, als Grafik für den Sperrbildschirm zu verwenden. Gehen Sie einfach zu „Alle Einstellungen“, dann zu „Geräteoptionen“ und schalten Sie nun den Schalter oben neben „Display Cover“ ein.

Wenn Sie beim Lesen tippen oder wischen, um zur nächsten Seite zu wechseln, wird standardmäßig einfach schnell und ohne jede Art von Animation gewechselt. Sie können jedoch eine aktivieren, wenn Sie möchten. Öffnen Sie das Buch, das Sie gerade lesen, und tippen Sie dann oben auf , um die Symbolleiste aufzurufen. Tippen Sie auf das „Aa“-Symbol und wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster „Mehr“ aus.

Wenn Sie diese Liste durch Wischen nach unten scrollen, sehen Sie eine Option mit der Aufschrift „Page Turn Animation“. Schalten Sie dies ein und jetzt sehen Sie jedes Mal, wenn Sie eine Seite umblättern, einen größeren Übergang zwischen den Seiten.

Eine weitere Funktion, die standardmäßig nicht aktiviert ist, ist, dass das Schloss ständig oben auf der Seite angezeigt wird. Wenn Sie sich oft in Ihrem Buch verlieren und das Zeitgefühl verlieren, ist es vielleicht nützlich, es einzuschalten. Öffnen Sie das Popup-Menü erneut, indem Sie auf das „Aa“-Symbol in der Symbolleiste tippen und „Mehr“ auswählen. Schalten Sie nun die Option oben ein, die besagt, dass beim Lesen die Uhr angezeigt wird.

Eines der wohl wichtigsten Dinge, mit denen Sie sich auf dem Kindle auseinandersetzen müssen, ist das Anpassen des Schriftstils, der Größe und des Layouts, um Ihnen das Lesen so einfach wie möglich zu machen. Öffnen Sie dieselbe Symbolleiste wie in den beiden vorherigen Tipps und tippen Sie auf „Schriftart“.

Mit der Option Schriftfamilie oben können Sie den Schriftstil auswählen, wobei 9 zur Auswahl stehen, darunter beliebte Schriftarten wie Helvetica, Futura und Bookerly. Sobald Sie das gewünschte ausgewählt haben, können Sie das Gewicht anpassen, indem Sie auf das Plus neben dem fettgedruckten Schieberegler tippen, und darunter können Sie die Größe anpassen.

Wenn Sie Schwierigkeiten beim Lesen haben, weil die Zeilen zu dicht beieinander liegen, können Sie den Abstand ändern, indem Sie auf „Layout“ tippen und jetzt eine der Abstandsoptionen mit größeren Lücken zwischen den Zeilen auswählen. Sie können auch die Größe der Ränder ändern, wenn Sie nicht möchten, dass sich der Text weit über die Seite erstreckt.

Eine interessante Option, die Sie möglicherweise nützlich finden, ist das Lesen im Querformat. Tippen Sie im selben Layout-Menü wie im vorherigen Tipp auf die breitere Option unter „Ausrichtung“ und jetzt dreht sich der Text um 90 Grad, und Sie können horizontal im Querformat lesen.

Kindle hat eine Funktion namens Word Wise, die automatisch Bedeutungen von Wörtern anzeigt, die schwierig oder lang sind. Um es zu aktivieren, rufen Sie die vertraute Symbolleiste oben auf, tippen Sie im Popup-Fenster auf „Aa“ und dann auf „Mehr“. Scrollen Sie, bis Sie „Word Wise“ sehen und wählen Sie es aus. Schalten Sie es ein und warten Sie, bis die Daten heruntergeladen sind, und Sie sehen jetzt Beschreibungen über langen Wörtern.

Du siehst jetzt auch „Word Wise“ in der unteren Ecke. Tippen Sie darauf und Sie sehen einen Schieberegler, mit dem Sie die Anzahl der angezeigten Beschreibungen anpassen können. Es gibt auch eine Option, mit der Sie sie alle „ausblenden“ können, wann immer Sie möchten.

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie lange auf ein Wort drücken, das Sie nicht kennen, und eine Wörterbuchdefinition wird in einem Fenster darüber angezeigt. Wenn Sie dies jetzt tun, fügt es dieses Wort zu etwas hinzu, das Kindle „Vocabular Builder“ nennt.

Um diese Liste beim Lesen zu finden, tippen Sie einfach oben auf die Seite, tippen Sie dann auf die drei Punkte in der Ecke und wählen Sie „Vokabeltrainer“ und Sie sehen alle Wörter, die Sie gelernt haben oder gerade lernen.

Tippen Sie auf ein beliebiges Wort, um eine Wörterbuchdefinition anzuzeigen. Tippen Sie auf „Verwendung“, um zu sehen, wo dieses Wort vorkam und in welchem Buch. Wenn Sie möchten, können Sie das Wort einfach aus der Liste löschen, oder wenn Sie sicher sind, dass Sie mit einem Wort vertraut sind, tippen Sie auf „Beherrscht“ und das Wort wird in eine „Beherrscht“-Liste verschoben.

Wenn Sie feststellen, dass der Speicher Ihres Kindle fast voll ist, gibt es eine schnelle Archivierungsfunktion, mit der Sie alle Bücher oder Inhalte, die Sie kürzlich nicht gelesen haben, schnell entfernen können. Gehen Sie zu „Alle Einstellungen“, dann zu „Geräteoptionen“ und „Erweiterte Optionen“.

Wählen Sie nun „Speicherverwaltung“ und wählen Sie „Schnellarchiv“. Hier finden Sie vier Optionen mit der Möglichkeit, alles zu entfernen, was Sie seit 1, 3 oder 6 Monaten nicht geöffnet haben, sowie alles, was seit mehr als einem Jahr ungelesen ist.

Lustigerweise gibt es einen experimentellen Webbrowser, der in die Kindle-Software integriert ist. Tippen Sie auf Ihrem Startbildschirm auf die drei Punkte in der Ecke und wählen Sie nun „Webbrowser“. Es wird – nicht überraschend – ein Browser geladen, und Sie können Ihre Lieblingsseite durchsuchen. Verständlicherweise sind Bilder etwas grob, aber für textlastige Seiten ist es in Ordnung.

Also, los geht's – 10 praktische Tipps und Tricks, die Sie auf Ihrem Kindle ausprobieren können.

Schreiben von Cam Bunton.