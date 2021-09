Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat sein neuestes Sortiment an Kindle- Geräten enthüllt, und der Star der Show ist die Kindle Paperwhite Signature Edition der fünften Generation, die zum ersten Mal über USB-C auf einem Kindle-Gerät verfügen wird, ein größeres Display 6,8-Zoll-Display, kabelloses Qi-Laden und eine warme Hintergrundbeleuchtungsoption, um es mit dem viel luxuriöseren Kindle-Oasis- Angebot von Amazon für 279 USD / 229 GBP in Einklang zu bringen.

Die drei neuen Geräte sind alle der Paperwhite-Familie zugeordnet: der neue Kindle Paperwhite, die Kindle Paperwhite Signature Edition und die Kindle Paperwhite Kids Edition. Obwohl es nicht allzu viel gibt, um die drei Geräte zu trennen, sind die Unterschiede wie folgt.

Der standardmäßige Kindle Paperwhite für 139 US-Dollar bietet nur 8 GB Speicherplatz und keine kabellosen Ladefunktionen, während die teurere Signature Edition für 189 US-Dollar den vierfachen Speicher (32 GB) und kabelloses Qi-Laden bietet.

Gemäß der Kids Edition verkauft Amazon im Grunde ein Standard Paperwhite mit einem farbenfrohen, kinderfreundlichen Etui mit einer erweiterten zweijährigen Garantie, bei der das Unternehmen behauptet, dass es das Gerät in den ersten zwei Jahren ohne Fragen ersetzt, sollten Sie Kind schafft es, es zu brechen.

Interessanterweise hat Amazon anscheinend die traditionellen Mobilfunkmodelle, die normalerweise angeboten werden, aufgegeben und sich stattdessen dafür entschieden, alle drei Geräte nur mit Wi-Fi zu verbinden.

Alle drei neuen Kindle Paperwhites sollen jedenfalls am 27. Oktober in den USA und am 10. November in Großbritannien auf den Markt kommen.