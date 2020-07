Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Amazon hat in den letzten Monaten eine Reihe von Verkäufen erzielt. Wenn Sie auf einem Kindle sparen möchten, gibt es viel zu sparen.

Amazon vergünstigt einige der Kindle-Modelle, und so brechen alle Kindle-Angebote auf:

• Kindle (2019) jetzt £ 54.99 (sparen Sie £ 15): Der Basis-Kindle ist alles andere als einfach. Er bietet Frontbeleuchtung, die früher viel mehr gekostet hat, eine wochenlange Akkulaufzeit und Zugriff auf Tausende von Kindle-Büchern. Es gibt auch das Angebot, 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos zu bekommen.

• Kindle Paperwhite 8 GB (2018) jetzt £ 99,99 (sparen Sie £ 20): Der Kindle Paperwhite ist der erwachsene Kindle. Er bietet Frontbeleuchtung, aber auch Wasserdichtigkeit, um Sie am Pool zu schützen. Es hat auch doppelt so viel Speicherplatz wie der Basis-Kindle, was großartig ist, wenn Sie Audible-Bücher herunterladen möchten. Auch hier besteht die Möglichkeit, 3 Monate Kindle Unlimited kostenlos zu erhalten.

Wir sind uns nicht sicher, wie lange diese Deals noch laufen werden. Machen Sie also schnell ein Schnäppchen.