Diese Simpsons x Adidas Stan Smith Kollaboration ist Meme Gold

(Pocket-lint) - Liebhaber feiner Twitter-Memes werden diese The Simpsons x Adidas Stan Smith-Kollaboration lieben, die keinen Geringeren als den Meme-Lord Homer Simpson selbst zeigt.

Die Leute von Adidas sind keine Unbekannten, wenn es um The Simpsons-Kollaborationen geht, aber diese mit Homer Simpson ist besonders cool. Nicht nur, dass der Name von Homer Simpson in goldenen Lettern auf der Seite des Schuhs zu lesen ist, es ist auch eine Hommage an das vielleicht berüchtigtste Twitter-Meme von allen - Homer Simpson, der rückwärts in einen grünen Busch läuft.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Bleacher Report Kicks (@brkicks)

Das Meme wird oft verwendet, um jemanden darzustellen, der aus irgendeinem Grund in den Hintergrund treten will, aber das ist etwas, das du mit diesen speziellen Stan Smith-Sneakers auf keinen Fall tun wirst. Sie mögen zwar weiß sein, aber der grüne und gelbe Farbtupfer an der Ferse lässt sie wirklich hervorstechen. Die Zunge ist grün und mit einem Bild von Homer Simpson selbst versehen. Er befindet sich unter dem Adidas- und Stan-Smith-Artwork.

Über diese Sneaker ist nur wenig bekannt, außer dem, was du oben auf Instagram sehen kannst. Es gab bisher keine offizielle Ankündigung, so dass wir leider nicht wissen, wann sie in den Verkauf gehen werden oder wie viel sie kosten werden.

Wir wissen jedoch, dass wir unbedingt ein Paar dieser Dinger in unsere Sammlung aufnehmen müssen. Wir sind sicher, dass ihr das auch wollt.

