(Pocket-lint) - Square Enix und Marvel haben mit Adidas eine komplette Kollektion von von Guardians of the Galaxy inspirierten Sneakers gehänselt.

Die Kollektion soll 2022 auf den Markt kommen und umfasst sechs Schuhe, die von den Charakteren der Franchise inspiriert sind.

Star-Lord bekommt zwei eigene, während Gamora, Drax, Groot und Rocket jeweils ein Modell bekommen.

„Ein wichtiger Ausgangspunkt für das Design jedes Sneakers waren die einzigartigen visuellen Hinweise jedes einzelnen Charakters – seien es die Nähdetails auf Star-Lords Lederjacke, Groots erdige Farbpalette oder die unverwechselbaren Tattoos von Drax“, sagt Adidas Senior Designer James Liu, in einer Pressemitteilung von Square Enix .

„Von da an wollten wir verschiedene Design-Entdeckungselemente einfügen, die dazu beitragen, die Geschichte jedes Charakters weiter zum Leben zu erwecken. Die Zusammenführung in der gesamten Kollektion ist ein einzigartiges Zeichen für diese originelle Version von Guardians of the Galaxy als Superhelden-Team – mit passende Einlegesohlen, Hängeetiketten, Etiketten und Verpackungen."

Die für die Kollektion ausgewählten Schuhe sind wie folgt:

Star-Lord - Forum Hi 84 und Forum Mid

Gamora - ZX 2K Boost 2.0

Drax - Ozelia

Groot - NMD R1

Rakete - ZX 1K Boost

Es gibt eine gute Auswahl an Silhouetten für unterschiedliche Geschmäcker und wir sind beeindruckt von den subtilen Details.

Marvel hat ein vollständiges Interview mit James Lui veröffentlicht, das hier zu finden ist . Es gibt noch keine Informationen zu Preisen oder Verfügbarkeit, aber wir empfehlen, ein genaues Auge zu werfen, da diese Veröffentlichung bei Guardians of the Galaxy-Fans überall sicher ein Hit werden wird.