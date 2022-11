Eufy SmartTrack Link ist eine günstigere Alternative zu Apples AirTag

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Zubehörhersteller eufy hat einen Tracker für Gegenstände angekündigt, der mit Apples Find My Network verbunden ist, aber weniger kostet als der AirTag des Unternehmens.

Der Apple AirTag ist zwar für viele die erste Wahl, aber er ist nicht perfekt. Zunächst einmal ist er mit 29 Dollar nicht gerade billig und es gibt keine einfache Möglichkeit, ihn an Gegenständen zu befestigen, ohne ein weiteres Zubehörteil zu kaufen, um ihn unterzubringen. Der eufy SmartTrack Link behebt diese beiden Probleme auf einen Schlag.

Zunächst einmal ist da der Preis. Der eufy SmartTrack Link ist für nur $19,99 erhältlich, was deutlich weniger ist als Apples Tracker der ersten Generation. Die zweite Lösung ist im Grunde ein Loch. Dieses Loch bedeutet, dass Sie Ihren Tracker ganz einfach an so ziemlich allem befestigen können, ohne zusätzliches Zubehör.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Darüber hinaus sind alle Funktionen des AirTag vorhanden und korrekt. Die Verknüpfung mit Apples Find My Network bedeutet, dass Sie die App auf all Ihren Apple-Geräten verwenden können, um Dinge zu finden, und Sie erhalten auch Benachrichtigungen, wenn Sie Ihren Gegenstand zurücklassen. Wenn Sie die eufy Security App verwenden, erhalten Sie weitere Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, den Gegenstand für andere freizugeben und Benachrichtigungen an Ihr Telefon zu senden, auch wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Oh, und es funktioniert auch mit Android.

Das Ganze wird wie der AirTag mit einer Standard-CR2032-Batterie betrieben. Alles in allem ist es schwer, gegen dieses kleine Ding zu argumentieren. In den Vereinigten Staaten kann es ab sofort bestellt werden, aber die internationale Verfügbarkeit scheint im Moment noch ein Problem zu sein. Das wird sich hoffentlich bald ändern.

squirrel_widget_12861250

Schreiben von Oliver Haslam.