Currys PC World Black Friday scheitert, wenn einige Kunden nicht das bekommen, wofür sie bezahlt haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Currys PC World hat zugegeben, dass ein Ausfall auf seiner Website dazu führte, dass einige Kunden nicht die Black Friday-Angebote erhielten, die sie haben sollten.

In einem BBC-Artikel, in dem das Problem zum ersten Mal hervorgehoben wurde, sagte Currys, es müsse Beschwerden "von Fall zu Fall" behandeln.

In einer an Pocket-lint per E-Mail gesendeten Erklärung sagt Currys jedoch, dass die Black Friday-Preise für alle Bestellungen eingehalten werden, die bestätigt und dann storniert wurden. Wenn Sie betroffen sind, sollten Sie sich nach Eile an den Currys-Kundendienst wenden.

Das Problem trägt zu den Beschwerden über das Verkaufsdatum der britischen PlayStation 5 bei, bei der Currys eine Warteschlange von über 100.000 Personen aufbaute, nur um sich umzudrehen und zu sagen, dass die Vorbestellung "in der Warteschleife" war, bevor schließlich getwittert wurde, dass dies tatsächlich nicht der Fall war habe einen Vorrat.

Die Erklärung, die uns zugesandt wurde, lautet: "Wir werden die Aktionspreise für jeden Kunden einhalten, der zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember eine Bestellung aufgegeben und eine E-Mail-Kaufbestätigung erhalten hat, die Bestellung jedoch storniert hat. Wenn wir nicht auf Lager sind." Nach Wahl gewähren wir dem Kunden 10% Rabatt auf ein ähnliches Produkt. "

Da viele Black Friday-Produkte häufig am Ende der Produktreihe stehen, werden stattdessen möglicherweise 10 Prozent Rabatt angeboten.

Laut Currys trat das Problem aufgrund eines Ausfalls am Nachmittag des Black Friday auf: "Wir können bestätigen, dass Transaktionen mit Geschenkkarten und einige Order & Collect-Käufe betroffen waren, die Lieferung nach Hause jedoch nicht. Jeder Kunde, der mit Geschenkkarte bezahlte, hatte Geld eingezahlt am Mittwoch, den 2. Dezember, um 20.00 Uhr wieder voll.

"Die Kunden, deren Order & Collect-Käufe storniert wurden, wurden so schnell wie möglich informiert und konnten ihre Bestellung am selben Wochenende ersetzen und trotzdem von unseren Black Friday-Aktionen profitieren."

Schreiben von Dan Grabham.