Das eigentliche Thema der CES 2023 sind alternative Realitäten

(Pocket-lint) - Die CES - die Consumer Electronics Show - nimmt einen wichtigen Platz im Jahreskalender ein. Sie ist die größte aller Tech-Veranstaltungen, hat weltweite Bedeutung und zeigt, was von der Verbrauchertechnologie im nächsten Jahr zu erwarten ist.

Vor allem aber spiegelt sie die Stimmung aller Branchen wider, die sich in der Welt der Verbrauchertechnologie wiederfinden. Über die einfache Abgrenzung einer einzelnen Produktkategorie hinaus ist dieses Barometer der Technik interessanter als die Produkte selbst.

Die Eröffnungs-Keynote fiel in diesem Jahr an BMW. Viele Kommentatoren behaupten seit Jahren, dass die CES zu einer Automesse wird (während die traditionellen Automobilmessen um ihre Attraktivität kämpfen), aber das ist ein Missverständnis. Die Consumer Electronics Show wird nicht zu einer Automesse: Autos werden zu Unterhaltungselektronik.

Die Vorstellung des BMW i Vision Dee bildet den perfekten Rahmen für die CES 2023. Sicher, unter dem farbwechselnden Äußeren verbirgt sich ein Auto, und die Vorstellung, einen Mixed-Reality-Schieberegler im Auto zu haben, mit dem man in eine Art Tron-ähnliche alternative Realität eintauchen kann, mag ein wenig weit hergeholt sein. Aber einige der Technologien, die dieses Konzeptauto ermöglichen, werden im Jahr 2025 zum Leben erweckt.

Die Tatsache, dass Arnold Schwarzenegger, der in Paul Verhoevens Klassiker Total Recall aus dem Jahr 1990 die Hauptrolle spielte, an der Keynote von BMW teilnahm, ist wunderbar poetisch, da sie im Wesentlichen die Prämisse für die alternativen Realitätserfahrungen festlegt, auf die wir zusteuern.

Auf der CES 2023 haben wir auch zum ersten Mal die Gelegenheit, PSVR 2 zu erleben. Das PlayStation-VR-Headset der nächsten Generation wurde am 22. Februar 2023 vorgestellt und bietet ein grafisch reichhaltiges, wunderbar immersives und ermutigend reibungsloses Erlebnis, das, wenn es genügend Inhalte erhält, einen echten Boom in der VR-Unterhaltung auslösen könnte - nach vielen Fehlstarts.

Der größte Nachteil der PSVR 2 ist, wenn man versucht, die reale Welt einzulassen. Sie können auf eine Taste tippen, um die Frontkameras zu nutzen, um Ihnen zu zeigen, was Sie in der realen Welt sehen. Aber das ist nicht so gut - es ist körnig und schwarz-weiß. Das ist irgendwie verständlich, wenn der Fokus auf der virtuellen Welt liegt und nicht auf der physischen.

Wenn Sie ein besseres Mixed-Reality-Erlebnis wünschen, dann ist die HTC Vive XR Elite genau das Richtige für Sie. Das Headset ist leicht und kabellos, und wenn man die Taste an diesem Headset drückt, um die physische Welt einzuschalten, erhält man eine gestochen scharfe und farbenfrohe gemischte Realität. Während ich die Vive XR Elite testete, nahm ich meine Kamera in die Hand und konnte die manuellen Einstellungen vornehmen und durch die Menüs navigieren, damit der Demo-Typ ein paar Fotos von mir machen konnte - ein Erlebnis aus einer anderen Welt.

Die Qualität dieses Video-Passthroughs ist wichtig, da HTC sich sehr auf Mixed Reality konzentriert und das Virtuelle nahtlos mit dem Physischen verschmilzt.

Die fortgesetzte Verschmelzung von digitalen und physischen Erfahrungen wird die kommenden Jahre bestimmen, und das spiegelt sich in vielen der Produkte wider, die uns auf der CES 2023 aufgefallen sind, nicht nur in den oben genannten.

L'Oreal wendet Technologie auf Make-up an - Fünftes Element gefällig? - Asus bringt 3D zurück zu den Laptops, und Samsungs 57-Zoll Odyssey Neo ist so breit und gebogen, dass die Inhalte Sie fast auffressen werden.

Der Rückzug der Menschheit in virtuelle Welten ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die reale Welt in den letzten Jahren eine Horrorshow geboten hat. Die Beschleunigung, die die erzwungene Isolation mit sich brachte, machte digitale Interaktionen greifbar und unerlässlich.

Das noch junge Metaversum mag sich in einer existenziellen Krise befinden - nicht zuletzt durch die Krypto-Bros, die es als Gefäß für alternative Währungen und NFTs propagieren -, aber die CES 2023 tut nichts anderes, als zu bekräftigen, dass wir uns dieser alternativen Realität als Zukunft entgegenstürzen.

Die Rolle der Technik besteht von nun an darin, dafür zu sorgen, dass unsere alternative Realität der Zukunft so zugänglich, so inklusiv und so entgegenkommend ist, wie sie sein muss.

Sie wie einen glorreichen Science-Fiction-Film abzuliefern, ist der Teil, den wir alle genießen werden.

Schreiben von Chris Hall.