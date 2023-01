Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gait-Tech ist vielleicht ein Unternehmen, von dem Sie bisher noch nichts gehört haben, aber wenn Sie gerne hohe Absätze tragen, sollten Sie es auf jeden Fall auf Ihrem Radar haben.

Auf der CES 2023 stellte das italienische Unternehmen die nach eigenen Angaben erste integrierte Einlegesohle für High Heels vor, die Beschwerden lindern und Verletzungen vorbeugen soll.

Interessiert? Wir waren es auch und haben uns die Absätze mit dieser Technologie auf der Messe in Las Vegas angesehen. Hier erfahren Sie, was wir erfahren haben und wie die Einlegesohle funktionieren soll.

Wie funktioniert die Gait-Tech Einlegesohlenlösung?

Das biomechanische Gerät Gait-Tech wird bei der Herstellung in die Einlegesohle von High Heels integriert und soll den Komfort von High Heels-Schuhen erhöhen.

Nach Angaben des Unternehmens basiert die Lösung auf 30 Jahren Forschung und funktioniert, indem sie "den Druck auf den Mittelfußknochen umverteilt, um einen gesünderen und stabileren Gang zu ermöglichen, wenn der Fuß in Plantarflexion steht".

Durch die Dämpfung des Aufpralls sollten Absätze mit dieser Lösung bequemer sein, ohne dass das Design beeinträchtigt wird, da sie in der Sohle versteckt ist.

In welche Schuhe passt die Gait-Tech-Einlegesohle?

Die Gait-Tech-Einlegesohle wurde erstmals auf der CES 2023 in Schuhen des italienischen Schuhdesigners Diego Dolcini vorgestellt, der bereits mit Marken wie Gucci, Balmain, Dolce & Gabbana und Ermenegildo Zegna zusammengearbeitet hat.

Es gab einen Pumps mit der Technologie im Inneren sowie einen Riemchenschuh in schwarzem Lack und rotem Lack. Das ist hoffentlich erst der Anfang für dieses potenziell bahnbrechende Gerät.

Die Technologie von Gait-Tech könnte theoretisch in jeden Schuh eingebaut werden - ob von Zara oder Christian Louboutin, wurde uns gesagt. Da die Technologie jedoch erst in der Fertigungsphase implementiert wird, muss das Unternehmen bereits bei der Entwicklung mit an Bord sein, da es sich nicht um eine Lösung handelt, die nachgerüstet werden kann.

Wenn Sie also bereits ein Paar Louboutins besitzen, die Sie lieben, werden sie nicht bequemer, wenn Sie sie mit der Lösung von Gait-Tech ausstatten. Die einzige Möglichkeit, die Technologie zu erleben, besteht derzeit in den von Diego Dolcini entworfenen Absätzen.

Funktioniert die Einlegesohlenlösung von Gait-Tech?

Wir haben auf der CES 2023 ein Paar der Riemchenschuhe von Diego Dolcini anprobiert, die mit der Gait-Tech-Lösung ausgestattet sind, und wir werden nicht lügen: Wir waren angenehm überrascht, wie bequem sie waren.

Dies könnte wirklich eine bahnbrechende Lösung für Absatzliebhaber sein. Wenn man die fertigen Absätze sieht, würde man nie vermuten, dass sie mit der In-Sole-Technologie ausgestattet sind, aber wenn man sie anzieht, ist der Komfort und die Dämpfung deutlich spürbar.

Das Gefühl ist ein bisschen so, als würde man Scholl's Party Feet tragen, aber da die Technologie in die Sohle eingebaut ist, verrutscht sie nicht und passt sich dem Fuß beim Gehen besser an.

Auch wenn man das Riemchenpaar, bei dem die Riemen quer über den Fuß verlaufen, bei längerem Tragen als unangenehm empfinden könnte, haben wir beim Anziehen des Schuhs einen deutlichen Unterschied zu anderen ähnlichen Schuhen, die wir besitzen, festgestellt. Beim Laufen hat nichts gezwickt und es gab nur wenig Druck auf den Fußballen.

Wir würden gerne sehen, wie wir uns nach ein oder zwei Stunden fühlten, um die Auswirkungen der Lösung von Gait-Tech wirklich beurteilen zu können, aber vielleicht ist der wichtigere Punkt, dass wir mehr als glücklich gewesen wären, die Riemenschuhe für diese Zeit weiter zu tragen, um es herauszufinden.

Wir müssen abwarten, wie die Technologie von Gait-Tech angenommen wird, um zu sehen, wie viel Einfluss sie für Fersenliebhaber haben könnte, aber es ist ein vielversprechender Schritt hin zu einer Lösung, die dafür sorgt, dass sich unglaubliche Schuhe genauso toll anfühlen, wie sie aussehen.

Schreiben von Britta O'Boyle.