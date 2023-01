Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - L'Oréal nutzt die Consumer Electronic Show (CES ) häufig, um neue Prototypen von Geräten vorzustellen, an denen das Unternehmen arbeitet, und diese sind in der Regel sehr ideenreich. Im Jahr 2022 kamen diese Geräte in Form von Colorsonic und Coloright.

Für 2023 könnte sich das Unternehmen jedoch selbst übertroffen haben. Die beiden auf der CES vorgestellten Prototypen heißen Hapta und Brow Magic. Wir hatten Demos von beiden, und während Hapta - ein robotergesteuerter Make-up-Applikator - in Aktion sehr beeindruckend war, ist es das Brow Magic-Gerät, das uns überzeugt hat.

Was ist der Brow Magic von L'Oréal und wie funktioniert er?

Brow Magic von L'Oréal ist ein elektronischer Augenbrauen-Make-up-Applikator für zu Hause und wurde entwickelt, um perfekte Augenbrauen zu erzielen, ohne dass mehrere Produkte oder Stifte benötigt werden, ohne Zeitaufwand oder extreme Methoden wie Microblading oder Tätowierung.

Brow Magic wurde in Zusammenarbeit mit Prinker entwickelt - einem Unternehmen, das sich auf gedruckte, nicht dauerhafte Tattoos spezialisiert hat. Das elektronische, tragbare Gerät verfügt über 2.400 winzige Düsen und nutzt eine Drucktechnologie mit einer Auflösung von bis zu 1.200 Tropfen pro Zoll (dpi).

Um eine präzise Augenbrauenform zu erstellen, die das Gerät dann auf Ihr Gesicht druckt, müssen Sie zunächst die Brow Magic App verwenden, die die Modiface AR-Technologie von L'Oréal nutzt, um Ihr Gesicht zu scannen und Empfehlungen zu geben.

Sobald Ihr Gesicht gescannt wurde, können Sie aus den Empfehlungen die gewünschte Form, Dicke und Wirkung auswählen.

Es ist möglich, die Empfehlung zu ändern, z. B. länger oder kürzer zu wählen, sowie die gewünschte Farbe auszuwählen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, empfiehlt es sich, die Brow Magic Grundierung zu verwenden und dann das Brow Magic Gerät über Ihre erste Augenbraue zu führen und in einer einzigen, schwungvollen Bewegung darüber zu streichen.

Wie sind die Ergebnisse von L'Oréal's Brow Magic und wie sieht es in der Praxis aus?

Wir durften den L'Oréal's Brow Magic ausprobieren, und er ist ein wahrer Glücksgriff, wenn es darum geht, tolle Augenbrauen zu erzielen, wenn man nicht weiß, was man normalerweise tut. Augenbrauen können das Aussehen einer Person dramatisch verändern, aber es ist nicht immer einfach, herauszufinden, was man tatsächlich auffüllen muss oder welche Form oder welcher Stil für das eigene Gesicht am besten geeignet ist.

Die Brow Magic App scannt ein Gesicht schnell und bietet innerhalb von etwa einer Minute Empfehlungen an - und wenn wir sagen schnell, dann ist es wirklich schnell. Auf jeden Fall schneller, als den vertrauten Brauenstift herauszuholen und die Striche zu ziehen und zu verblenden.

Aber nicht nur das: Der Brow Magic macht perfekte Brauen so unglaublich einfach. Sicherlich gibt es Menschen, die sich selbst und anderen die Augenbrauen perfekt zurechtschneiden können, wie z. B. diejenigen, die in HD Brows geschult sind, aber für diejenigen, die keine Ausbildung in diesen Bereichen haben, übernimmt der Brow Magic die ganze harte Arbeit für Sie.

Nach unserer Vorführung auf der CES 2023 ist der Brow Magic sehr einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind hervorragend. Wir haben das Gerät nicht im Gesicht verwendet, sondern auf einem Arm, aber die Pinselstriche der erzeugten Brauen waren sehr detailliert.

Angeblich halten die Ergebnisse von Brow Magic den ganzen Tag oder bis zu zwei Tage, wenn sie mit dem Brow Magic Primer verwendet werden, und man kann sie mit normalem Make-up-Entferner entfernen. Wir konnten dieses Element nicht testen, aber die Erfahrung von Anfang bis Ende und das Ergebnis sind sicherlich großartig.

Wie viel kostet L'Oréal's Brow Magic und wann ist es erhältlich?

Der L'Oréal Brow Magic wird im Einzelhandel zwischen 149 und 199 Dollar kosten. Der endgültige Preis wurde noch nicht bestätigt, aber das ist immer noch ein erschwinglicher Preis für diese Technologie.

L'Oréal hat erklärt, dass das Gerät in den USA vor Ende 2023 auf den Markt kommen soll. In Europa soll es 2024 auf den Markt kommen, so dass perfekte Brauen hoffentlich nicht mehr allzu weit entfernt sind. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin unseren bewährten Stift verwenden, aber wir sind gespannt, ob dieses Gerät endlich erscheint und wir es ausgiebig testen können.

Schreiben von Britta O'Boyle.