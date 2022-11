Du kannst das echte Batmobil von 1989 kaufen, wenn du 1,5 Millionen Dollar hast.

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Haben Sie sich jemals gewünscht, Ihr eigenes Batmobil zu besitzen? Wahrscheinlich haben Sie das, und jetzt können Sie eines aus dem Film von 1989 besitzen - für 1,5 Millionen Dollar.

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass Sie die Chance haben, ein Erinnerungsstück aus der Automobil- und Filmbranche zu besitzen, aber jetzt haben Sie die Chance, eines der besten Gadgets überhaupt zu besitzen. Das Batmobile aus den Filmen Batman von 1989 und Batman Returns von 1992 steht zum Verkauf.

Das Auto selbst wurde von dem Illustrator Julian Caldow entworfen und dann von John Evans und seinem SFX-Team in den Pinewood Studios in England gebaut. Aber es ist nur ein Requisitenauto, und obwohl es sich bewegen kann, ist sein Elektromotor auf maximal 30 Meilen pro Stunde begrenzt.

Das heißt aber nicht, dass das Ding nicht cool ist. Das Auto ist mit einem funktionierenden Flammenwerfer und Hakenwerfern ausgestattet, was mehr ist, als man von einem Auto behaupten kann.

Diejenigen, die sich fragen, wo das Auto die letzten 30 Jahre verbracht hat, wird es interessieren zu erfahren, dass es jetzt von einem privaten Sammler verkauft wird, aber bevor sie es abholten, verbrachte es seine Zeit im Six Flags Park in New Jersey und wurde als Requisite für eine Batman-Achterbahn verwendet. Das ist ein ziemlicher Sündenfall, aber man kann ihm jetzt ein gutes Zuhause geben - zu einem bestimmten Preis.

Das Batmobile steht bei Classic Auto Mall für 1,5 Millionen Dollar zum Verkauf, und dort können Sie sich weitere Fotos von einem der kultigsten Autos der Filmwelt ansehen.

Schreiben von Oliver Haslam.