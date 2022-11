Der E-Scooter von Red Bull Racing ist genauso verrückt, wie man es erwartet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Man wusste einfach, dass Red Bull Racing keinen gewöhnlichen E-Scooter herstellen würde, und der RBS#01 enttäuscht nicht.

Wie nicht anders zu erwarten, ist der RBS#01 eines der Geräte, die sofort als Teil der Red Bull Racing-Familie zu erkennen sind. Es trägt die berühmte rot-schwarze Lackierung, die man auf einer Formel-1-Rennstrecke sieht, und die Ähnlichkeiten hören damit noch lange nicht auf.

Zunächst einmal ist der RBS#01 genau wie ein Sportwagen mit gebohrten Bremsen ausgestattet, die dafür sorgen, dass er Sie im richtigen Moment stoppt. Außerdem ist er dank eines 750-Watt-Motors, der eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 28 km/h verspricht, sehr leistungsstark. Mit einer einzigen Ladung des 760-Wh-Akkus können Sie etwa 37 Meilen zurücklegen. Die großen Räder und breiten Reifen sind wahrscheinlich nicht hilfreich, aber sie sehen gut aus.

Was die Gesamtkonstruktion anbelangt, so wiegt das Ganze dank der Karbonfaserkonstruktion nur 23 kg. Und das übergroße Fahrdeck sorgt dafür, dass du so stabil wie möglich bleibst, egal auf welcher mit Schlaglöchern übersäten Straße du gerade fährst. Red Bull Racing sagt, dass all dies zu einem E-Scooter führt, der auch für Einsteiger erschwinglich ist.

Eine Sache, die allerdings nicht so einfach zu erreichen ist, ist der Preis. Red Bull Racing verlangt 6.000 Dollar für das Ding, obwohl es eine Option für eine Vorauszahlung von 600 Dollar und eine zinsfreie monatliche Zahlung gibt, wenn Sie es wirklich wollen. Sie können sich jetzt auf die Warteliste setzen lassen. Ob die Warteliste lang sein wird, wissen wir nicht.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.