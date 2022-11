Noblechairs stellt seine Gaming-Stühle der Legend-Serie vor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Noblechairs hat sein neuestes Gaming-Stuhl-Angebot angekündigt, das den Namen Legend trägt.

Der neue Stuhl greift die stromlinienförmige Form des Icon-Stuhls der Marke auf und kombiniert sie mit den vom Automobilbau inspirierten Aussparungen des Epic, wobei er mit High-End-Funktionen wie der verstellbaren Lendenwirbelstütze des Flaggschiffs Hero-Stuhls angereichert ist.

Das Ergebnis ist ein Cocktail der begehrtesten Merkmale der Marke in einem einzigen Stuhl. Wenn Sie alle Verstellmöglichkeiten des Flaggschiffs haben möchten, aber ein schlankeres Design bevorzugen, könnte dies das richtige Modell für Sie sein.

Wie üblich verfügt der Stuhl über 4D-Armlehnen, eine Wippmechanik, Höhenverstellung und Liegefunktion.

Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wobei die neue dreifarbige Variante in Schwarz, Weiß und Rot am auffälligsten ist. Dieses Modell erinnert uns ein wenig an Mass Effect.

Er ist auch in schwarzem, braunem oder weißem PU-Leder erhältlich, für einen dezenteren, klassischen Look.

Wenn Sie etwas Atmungsaktiveres bevorzugen, können Sie sich für die TX-Edition entscheiden, die mit einem weichen Stoffbezug in einer anthrazitfarbenen Ausführung ausgestattet ist.

Der Noblechairs Legend ist ab heute erhältlich und die Preise variieren je nach Farbvariante:

Die Varianten Black, Java und Tricolour kosten $689 / £459.95 / €539.90.

Die weiße Version ist für $669 / £449.99 / €519.90 erhältlich.

Die TX-Serie kostet $639 / £419.99 / €489.90.

Schreiben von Luke Baker.