(Pocket-lint) - Die Smartphone-Stabilisatoren von Zhiyun sind seit langem beliebt bei mobilen Filmemachern und Content Creators.

Mit dem Smooth 5S hat die Marke nun ihr neuestes Mitglied der beliebten Smooth-Reihe vorgestellt, das alle Anforderungen an Smartphone-Filmer in einem tragbaren Paket erfüllt.

Der Zhiyun Smooth 5S verfügt über einen verbesserten magnetischen Stahlmotor, der größere und schwerere Smartphones als die Vorgängermodelle aufnehmen kann.

Außerdem wurde er mit Blick auf externe Objektive entwickelt, mit einer breiteren Telefonklemme und genug Leistung, um das zusätzliche Gewicht zu bewältigen.

Sie verfügt über ein eingebautes Aufhelllicht auf der Rückseite, das in Verbindung mit zwei modularen magnetischen Leuchten verwendet werden kann, um jede Szene zu beleuchten.

Das Licht befindet sich auf dem Stabilisierungsarm und hat eine Lichttemperatur von 5000K mit einem CRI von 90+ und einer Ausgangsleistung von 2 Watt. Laut Zhiyun kann es bis zu 15 Quadratmeter in alle Richtungen beleuchten.

Der Gimbal unterstützt sowohl vertikale als auch horizontale Aufnahmen und bietet eine Reihe von intuitiven Bedienelementen.

Er lässt sich in nur 2 Stunden über USB PD-Schnellladung aufladen und bietet mit einer einzigen Ladung eine Aufnahmezeit von bis zu 25 Stunden.

Die ZY Cami Companion App ermöglicht Funktionen wie KI-Tracking, Gestensteuerung, Klonen und Bewegungszeitrafferfunktionen.

Sie ist in zwei Farbvarianten erhältlich, entweder in professionellem Schwarz und Grau oder in einer schwarz-weißen Variante im Stormtrooper-Look.

Die Zhiyun Smooth 5S kann ab heute zu einem Preis von $219 / £219 / €239 erworben werden.

Schreiben von Luke Baker.