Das EV-E-Bike von Hummer ist genau so verrückt, wie man es erwarten würde

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich vorstellen, was ein Hummer-E-Bike sein könnte, käme Ihnen das Hummer EV E-Bike mit Allradantrieb in den Sinn - und jetzt können Sie es kaufen.

GMC befindet sich noch mitten in der Markteinführung des Hummer EV, bringt aber bereits ein passendes E-Bike auf den Markt, auch wenn es nicht selbst gebaut wird. Stattdessen hat der Automobilhersteller eine Vereinbarung mit einem Unternehmen unterzeichnet, das E-Bikes für die Strafverfolgungsbehörden herstellt, und überlässt den Bau der Räder den Mitarbeitern von Recon in Fort Wayne.

Das Ergebnis ist das "Hummer EV all-wheel drive e-bike" und ein Paar 750-W-Nabenmotoren. Sie bieten eine Spitzenleistung von 2.400 W bei einem Startpreis von 3.999 $. GMC gibt an, dass das Kraftpaket wasserdicht ist und das Fahrrad in etwa vier Stunden aufgeladen werden kann. Die Reichweite wird mit 40 bis 50 Meilen angegeben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Reservierungen sind ab sofort auf einer speziellen Website unter gmcebike.com möglich. Was die Auslieferung betrifft, so heißt es, dass diejenigen, die jetzt reservieren, in der ersten Dezemberhälfte mit der Auslieferung rechnen können.

Auf der Straße sorgen die beiden Motoren für ein Drehmoment von bis zu 160 Nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h. Er sieht sogar ein bisschen aus wie die Hummer-Trucks, dank riesiger, dicker Reifen und einer Form, mit der er in einem postapokalyptischen Film gut aufgehoben wäre.

Es besteht kein Zweifel, dass das Hummer-E-Bike, genau wie sein vierrädriges Geschwisterchen, etwas für Kenner ist. Aber Sie können es jetzt in jeder gewünschten Farbe bestellen, solange es eine Kombination aus Weiß und Schwarz ist.

Schreiben von Oliver Haslam.